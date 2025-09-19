Legionierius sureagavo į skepticizmą dėl „Jonavos“ potencialo: nesinori tikėti

– Jalenai, kokie pirmieji įspūdžiai Jonavoje?
– Įspūdžiai geri, miestas nors ir nedidelis, bet visi atrodo labai paslaugūs. Arena graži, buvau ją matęs ne kartą per televiziją ir nekantrauju susipažinti su mūsų sirgaliais. Komandoje turime sunkiai dirbančius vyrukus ir man tas labai patinka.
– Rungtyniavote net aštuoniose skirtingose šalyse. Kuo mūsų šalis skiriasi nuo kitų valstybių, kuriose jums teko rungtyniauti?
– Lygis Lietuvoje gerokai aukštesnis. Čia vietos klaidoms tiesiog nėra, o tai mane motyvuoja stengtis dar labiau ir žaisti susifokusavus.
– Nors ikisezoninėse rungtynėse klubas ieškojo papildymo priekinėje linijoje, o jūs turėjote rungtyniauti ne savo pozicijoje, vis tiek puikiai atrodėte ir rinkote solidžius skaičius. Kaip sekasi rasti ryšį su komandos draugais?
– Aš noriu padėti komandai visais įmanomais būdais, todėl nekreipiu dėmesio, kad kurį laiką turiu rungtyniauti „penktoje“ pozicijoje. Manau, kad rungtyniaudamas sunkiuoju kraštu galiu būti dar pavojingesnis. Su komandos draugais sutariame puikiai, o rungtynėse man svarbu, kad visi įeitų į ritmą ir norisi juos dar labiau užvesti.
– Dauguma krepšinio tinklalaidžių atstovų regi Jonavos ekipą turnyrinės lentelės dugne. Ką apie tai manote?
– Tiesą pasakius, to nemačiau ir nesinori tuo tikėti. Manau, kad mūsų komandos identitetas bus noras visiems įrodyti, kad jie klydo. Turime kovotojų komandą.
– Kas bus svarbiausia rytojaus rungtynėse su dabartiniais šalies čempionais?
– Turime išlaikyti koncentraciją ir fokusuotis į dalykus, kuriuos galime kontroliuoti. Privalėsime visi kartu gerai kovoti dėl kamuolių ir stengtis aukštinti rungtynių tempą. Tik rungtyniaudami visi kartu galime kažką pasiekti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!