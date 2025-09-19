„Rytas“ pradeda strateginę partnerystę su „OlyBet“

Ši partnerystė apims klubo kovas Lietuvos krepšinio lygos čempionate ir FIBA Čempionų lygoje 2025–2026 m. sezone. Bendradarbiavimas suteiks klubui platesnes galimybes formuojanti konkurencingą komandą bei atnaujinant sporto infrastruktūrą.
„Pirmiausia, norėtume padėkoti ilgamečiams partneriams ir dideliems sostinės krepšinio fanams Antanui Muraškai ir Donatui Kazlauskui, kurie sunkiausiu Rytui laikotarpiu prisijungė su savo verslais bei stipriai prisidėjo remdami ir augindami mūsų klubą. Dabar pradedame bendradarbiavimą su mums nauju, bet patyrusiu ir Europos rinkoje sėkmingai įsitvirtinančiu prekės ženklu, – apie partnerystę kalbėjo „Ryto“ valdybos pirmininkas Darius Gudelis. – Džiaugiamės pasiektu ilgų derybų rezultatu ir prasidedančia ilgamete partneryste. Smagu, kad ir mūsų organizacijų spalvos sutampa.“
„OlyBet“ – įmonė, turinti ilgametę patirtį sporto rėmimo srityje ir bendradarbiaujanti su įvairiais projektais Baltijos šalyse ir kitur Europoje. Įmonės indėlis leis „Rytui“ dar labiau įsitraukti į miesto gyvenimą: rengti bendruomeninius renginius, vystyti edukacines iniciatyvas bei stiprinti ryšį tarp profesionalaus sporto ir sirgalių, kuriant geresnes patirtis arenoje. Naujųjų partnerių logotipas taip pat bus matomas ant atnaujintų „Ryto“ marškinėlių, suteikdamas bendradarbiavimui dar daugiau matomumo tiek arenoje, tiek televizijos ekranuose.
„Džiaugiamės nuo šiol galėdami reikšmingai prisidėti prie „Ryto“ komandos augimo. Tikimės, kad ši partnerystė paskatins vilniečius dar labiau didžiuotis savo miesto komanda, o ilgametis bendradarbiavimas suteiks jai tvirtesnį finansinį pagrindą, padėsiantį formuoti komandą ir siekti geresnių rezultatų tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose čempionatuose“, – „Olympic Casino Group Baltija“ vadovo Tomo Palevičiaus komentaras apie naują partnerystę.
Ilgalaikė partnerystė sukuria tvirtą pagrindą stabiliai plėtrai. „Rytas“ planuoja daugiau dėmesio skirti naujų talentų paieškai, žaidėjų konkurencingumo užtikrinimui bei teigiamos sirgalių patirties užtikrinimui.
Ši partnerystė žymi dar vieną žingsnį link dar stipresnio „Ryto“ įsitvirtinimo savo mieste – Vilniuje. Bendras darbas su „OlyBet“ suteiks klubui platesnius finansinius resursus, kurie užtikrins, kad vilniečiai ir „Ryto“ bendruomenė galėtų didžiuotis savo komandos sportiniais pasiekimais ir organizacijos veikla, o bendras darbas kurs ilgalaikę pridėtinę vertę ir stabilų pagrindą tolesniam klubo vystymuisi.
