TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Šiaulių“ naujokui C.Reddishui – L.Jameso žinutė

2025-09-18 12:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 12:32

Sekmadienį vakare į Lietuvą atvyko skambiausias šio tarpsezonio „Šiaulių“ komandos pirkinys Camas Reddishas.

C.Reddishas sulaukė L.Jameso žinutės (Klubo nuotr.)

0

Amerikietis vos atvykęs davė pažadą: „Duokite man savaitę ir tapsiu lietuviu.“

„Swish Cultures“ pasidalino „Instagram“ C.Reddisho nuotraukomis iš Lietuvos ir sulaukė buvusio jo bendražygio LeBrono Jameso komentaro: „Patinka! Imkis darbo, Killa Cam.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gynėjo ir puolėjo pozicijose galintis rungtyniauti amerikietis NBA žaidė Atlantos „Hawks“, Niujorko „Knicks“, Portlando „Trail Blazers“ ir Los Andželo „Lakers“ gretose.

Praėjusiame sezone su „Lakers“ apranga C.Reddishas per 18 minučių įmesdavo 3,2 taško ir atkovodavo po 2 kamuolius.

Iš viso NBA jis yra sužaidęs 254 rungtynes, per kurias ant parketo praleisdavo po 23 minutes, pelnydavo 8,5 taško, sugriebdavo 2,7 kamuolio ir atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

