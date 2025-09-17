Nuostolį įvardijęs R.Milašius: dešimtos komandos klausimas ateityje yra išspręstas

Prezidentas Remigijus Milašius kalbėjo apie dešimtos komandos klausimą ir tai, kad ateityje tuščią atsiradusią vietą numatoma užpildyti.
„Lyg susidėlioji viską sezono pradžiai, marketinginiai dalykai buvo paruošti, buvo neaiškumų tik dėl lažybų bendrovių įstatymo. Nebuvo gerai išaiškinta, kas galima, kas negalima. Vyko didelės diskusijos.
Sunkiausia situacija buvo dėl dešimties komandų. Šiais metais netekome trijų komandų: NKL laimėtojas neatėjo, Žiemelis paskutiniu momentu paskelbė sustabdantis klubo veiklą ir dar „M Basket“ dar kovą paskelbė, kad čempionato netęs. Jie įsipareigojimų neįvykdė, neturi savo arenos, Liškui pačiam tai buvo skaudu, nes buvome susitarę, kad 2–3 metų laikotarpyje jie ten įsikels. Tokia netektis buvo skaudi mums.
„Telšiai“ planavo ateiti, bet paskutiniu momentu nusprendė, kad negali vykdyti biudžeto įsipareigojimų. Regionams sunku surinkti tam tikrą sumą pinigų, jie pratę turėti po 200–250 tūkst. eurų. Didesnius pinigus surinkti yra sunku.
Buvome NKL posėdyje su Rasa, šnekėjome ir klausėme, kas mato ateitį LKL. Atsakymo nebuvo praktiškai nė vieno. Vienas „Jurbarkas“ paskambino asmeniškai. Kuriuo keliu žengti? Dešimta komanda yra išspręsta ateityje, tikrai ne iš NKL. Tai yra darbas, panašus, kaip su „Gargždais“.
Kad nereikėtų kurti istorijų kaip su „Alytumi“, paskambinkite, paklauskite, man nebuvo malonu girdėti tas nesąmones, jokio pokalbio nebuvo. Ačiū žiniasklaidai aprašius Alytaus norą, bet visi skaitėte apie problemas tame klube, ten yra nesusipratimų, nenoriu minėti to žodžio. Reikia ieškoti daugiau partnerių, kurie myli tą darbą ir galėtų rasti lėšų, savininko, kuris turėtų draugystę su savivaldybe ir rėmėjais.
Nesakau, kad apsistosime ties 10 klubų, tai bus ir 12, bet tai priklausys nuo „vilkų“ ateities Dešimtas klubas yra, bet į priekį nekalbame“, – sakė R.Milašius.
– Kiek finansiškai kenčiate netekę dešimtos komandos?
– Gal kokius 200 tūkstančių, žiūrint pinigais. Transliacijų skaičius yra pinigai. Kad išgelbėtume kitus kontraktus, bandysime galimai padaryti su klubais, nežaidžiančiais Europoje, turnyrėlį. Kaip mažąją KMT taurę.
– Neužveriate „vilkams“ durų ateityje?
– Padaryta ne Milašiaus, o klubų išimtis. Jie priėmė sprendimą ir padarė išimtį, kad klubas galėtų grįžti. Pažįstu Gediminą, žinau priežastis. Ten problema kita: žmogų skaudina žaidėjai, kuomet jiems suteikiamos lygos, kokias suteikti gali tik „Žalgiris“ pas mus. Kai žaidėjai nežaidžia... Aš būdamas savininku, kai tavo darbuotojai nenori žaisti krepšinio, priimčiau asmeniškai. Tai buvo vienintelis Europos taurės klubas, skraidęs privačiu verslo klasės lėktuvu, kur gali ištiesti kojas.
Jis verslininkas, jis atiduoda save ir nori gauti atgal. Kai kurie gal buvo pervertinti darbo užmokesčiu, bet čia ne apie tai kalba. Čia vidinis Gedimino nusivylimas. Ne paslaptis, kad kovą ar balandį pradedamos sudaryti neoficialios sutartys, žaidėjai ima save saugoti ir finaliniuose etapuose jie nebežaidžia, mano nuomone, tai viena priežasčių.
– Ar yra Lietuvos problema, kad niekas iš NKL neateina į LKL?
– Tai yra problema, visada ją deklaravau. Laikausi FIBA sportinio principo, bet jis negali veikti, nes nėra galimybių tam. Pasiūlymus skirsime naujus: A, B licencijas, diskutuojame, gal duosime kelerių metų sutartis. Visi supranta, kad ateinant su 250 tūkst. biudžetu būsi visų pravažiuotas. Tuose pačiuose Telšiuose žmonės sako: kam mums eiti į LKL, čia mus pravažiuos, nuotaikos prapuola, geriau būti NKL lyderiu.
Galiu pakomentuoti dėl „Gargždų“: pavyko surasti padorius žmones, čia labai svarbu, nes ateinant iš NKL, klubuose dažniausiai yra vienas žmogus, kurio nepažįstame. Su jais kai šneki, jie pakuria pasakų, o nes patikime. Buvo viena „Gargždų“ pasaka, išaiškėjo po to, kas kur ir dėl ko. Žmonės darbą atliko blogai ir jiems ne vieta LKL, dėl to klubas mirė. Dėjau pastangas, kad klubas Gargžduose atgimtų, turite suvokti, kad miestas yra prie miesto – prie Klaipėdos – finansiškai jis pajėgus. Per 2–3 metų „Gargždų“ biudžetas bus iki 2 milijonų.
