„Šiauliai“ skolina talentą ir pildosi M.Krivo broliu

2024–2025 m. sezone, atstovaudamas Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“ ekipai, 187 cm ūgio G.Dembinskis „Nostra.lt-RKL“ rinko 9 taškų, 2,9 atkovoto kamuolio ir 5 rezultatyvių perdavimų rodiklius.
Kartu žaidęs 205 cm ūgio G.Krivas pasižymėjo 9,3 taško, 4,8 sugriebto kamuolio ir 1 rezultatyvaus perdavimo vidurkiais. Aukštaūgis yra vieno talentingiausių šalies vidurio puolėjų Motiejaus Krivo brolis.
Kitas jaunasis Šiaulių miesto talentas, 18-metis Rokas Norutis, keliasi studijuoti į laikinąją sostinę ir bus skolinamas Šakių „Vyčio-VDU“ klubui, rungtyniaujančiam Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).
Pirmąsias oficialias sezono rungtynes Saulės miesto ekipa sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susirungs su lygos debiutantais „Gargždais“. Sezono atidarymo mačas namuose įvyks rugsėjo 27 d., kai Šiaulių arenoje komanda priims „Jonavos“ ekipos iššūkį.
