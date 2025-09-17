Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Šiauliai“ skolina talentą ir pildosi M.Krivo broliu

2025-09-17 12:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-17 12:12

Artėjantį sezoną „Šiaulių“ komandos marškinėlius vilkės du „Saulės“ krepšinio akademijos auklėtiniai – 18-metis Gustas Dembinskis ir 17-metis Gabrielius Krivas. Abu jaunuoliai su dviguba licencija varžysis ir Regionų krepšinio lygoje („Nostra.lt-RKL“).

R.Norutis yra skolinamas

0

2024–2025 m. sezone, atstovaudamas Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“ ekipai, 187 cm ūgio G.Dembinskis „Nostra.lt-RKL“ rinko 9 taškų, 2,9 atkovoto kamuolio ir 5 rezultatyvių perdavimų rodiklius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu žaidęs 205 cm ūgio G.Krivas pasižymėjo 9,3 taško, 4,8 sugriebto kamuolio ir 1 rezultatyvaus perdavimo vidurkiais. Aukštaūgis yra vieno talentingiausių šalies vidurio puolėjų Motiejaus Krivo brolis.

Kitas jaunasis Šiaulių miesto talentas, 18-metis Rokas Norutis, keliasi studijuoti į laikinąją sostinę ir bus skolinamas Šakių „Vyčio-VDU“ klubui, rungtyniaujančiam Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

Pirmąsias oficialias sezono rungtynes Saulės miesto ekipa sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susirungs su lygos debiutantais „Gargždais“. Sezono atidarymo mačas namuose įvyks rugsėjo 27 d., kai Šiaulių arenoje komanda priims „Jonavos“ ekipos iššūkį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

