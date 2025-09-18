Kalendorius
„Jonavos“ ekipą papildė amerikietis aukštaūgis

2025-09-18 10:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 10:21

Aukštaūgių stokojanti „Jonavos“ komanda pasikvietė amerikietį Langdoną Hattoną.

Aukštaūgių stokojanti „Jonavos“ komanda pasikvietė amerikietį Langdoną Hattoną.

0

22 metų 208 cm ūgio puolėjas dalyvavo komandos peržiūroje, sužaidė draugiškose rungtynėse su Rygos VEF klubu, prieš sezono startą apie kontraką su juo paskelbta oficialiai.

Amerikiečio sąskaitoje prieš VEFper 15 minučių – 10 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, blokas ir 12 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L.Hattonas yra šviežiai baigęs mokslus Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA). Paskutinius metus jis praleido Indianos „Hoosiers“ komandoje, kur per 6 minutes pelnė 2,1 taško, atkovojo 1,5 kamuolio.

 

 

