TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio lengvosios atletikos čempionate – 18 metų lauktas rekordas, dramatiška Kerro pergalė ir ukrainiečio emocijos

2025-09-16 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 21:19

Tokijuje (Japonija) antradienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionato medalių dalybos.

Ethanas Katzbergas | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) antradienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionato medalių dalybos.

Pasaulio kūjo metimo čempiono titulą apgynė kanadietis Ethanas Katzbergas, kuris yra ir dabartinis olimpinis čempionas. Kanadietis įrankį nuskraidino net 84,70 m ir pagerino pasaulio čempionatų rekordą (83,63), kuris laikėsi 18 metų. Sidabrą pelnė vokietis Merlinas Hummelis (82,77), o bronzą – vengras Bence Halaszas (82,69).

Ukrainietis Mychaylo Kochanas pagerino karjeros rekordą (82,02), bet to užteko tik 4-ai vietai.

Nusivylęs atletas paskutinį savo metimą į tinklą palydėjo keiksmažodžiais: „Ai, b***, nu s***“.

Itin dramatišką pergalę vyrų šuolio į aukštį sektoriuje išplėšė Hamishas Kerras iš Naujosios Zelandijos. Jis net du kartus buvo ant prarajos ribos, bet tiek 2,31 m, tiek 2,34 m aukščius įveikė trečiaisiais bandymais ir tuo metu užsitikrino mažiausiai sidabrą.

2,36 m aukštį H. Kerras įveikė jau pirmu bandymu ir po to momento iniciatyva perėjo į jo rankas. Sanghyeokas Woo iš Pietų Korėjos pirmu mėginimu šio aukščio neįveikė, likusius 2 bandymus perkėlė į 2,38 m aukštį, bet ten klydo ir tenkinosi sidabru.

Bronzą laimėjo čekas Janas Štefela (2,31), o daugiau bandymų 2,31 m aukštyje atlikęs ukrainietis Olehas Doroščukas turėjo tenkintis 4-a pozicija.

Moterų 1500 m bėgime jau ketvirtą pasaulio čempionės titulą laimėjo Faith Kipyegon iš Kenijos (3:52.15). Favoritei ilgą laiką priešinosi australė Jessica Hull, bet, panašiai kaip „Deimantinės lygos“ finale, australei pritrūko jėgų finišui ir ji nukrito į trečią vietą (3:55.16). Tuo pasinaudojo ir sidabrą išplėšė Dorcus Ewoi iš Kenijos (3:54.92) su nauju karjeros rekordu. „Deimantinės lygos“ finalą neseniai laimėjusi Kenijos stajerė Nelly Chepchircihr Tokijuje bėgo greičiausiai per karjerą (3:55.25), bet to užteko tik 4-ai vietai, o savotišką revanšą prieš afrikietę pasiekusi J. Hull neleido Kenijos sportininkėms užimti viso podiumo.

