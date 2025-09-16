Pasaulio lengvosios atletikos čempionate – 18 metų lauktas rekordas, dramatiška Kerro pergalė ir ukrainiečio emocijos

Pasaulio kūjo metimo čempiono titulą apgynė kanadietis Ethanas Katzbergas, kuris yra ir dabartinis olimpinis čempionas. Kanadietis įrankį nuskraidino net 84,70 m ir pagerino pasaulio čempionatų rekordą (83,63), kuris laikėsi 18 metų. Sidabrą pelnė vokietis Merlinas Hummelis (82,77), o bronzą – vengras Bence Halaszas (82,69).
Ethan Katzberg🇨🇦 smashes championship record | 84.70m to move #5 ALL TIME🤯
He wins his second world title in what has to be the strongest hammer comp EVER...4 men over 82m!
🥇Katzberg🇨🇦84.70m
🥈Hummel🇩🇪 82.77
🥉Halász🇭🇺82.69mpic.twitter.com/RfHJ77jM6JREKLAMAREKLAMA— Beau Throws (@beau_throws) September 16, 2025
Ukrainietis Mychaylo Kochanas pagerino karjeros rekordą (82,02), bet to užteko tik 4-ai vietai.
Nusivylęs atletas paskutinį savo metimą į tinklą palydėjo keiksmažodžiais: „Ai, b***, nu s***“.
Itin dramatišką pergalę vyrų šuolio į aukštį sektoriuje išplėšė Hamishas Kerras iš Naujosios Zelandijos. Jis net du kartus buvo ant prarajos ribos, bet tiek 2,31 m, tiek 2,34 m aukščius įveikė trečiaisiais bandymais ir tuo metu užsitikrino mažiausiai sidabrą.
2,36 m aukštį H. Kerras įveikė jau pirmu bandymu ir po to momento iniciatyva perėjo į jo rankas. Sanghyeokas Woo iš Pietų Korėjos pirmu mėginimu šio aukščio neįveikė, likusius 2 bandymus perkėlė į 2,38 m aukštį, bet ten klydo ir tenkinosi sidabru.
Bronzą laimėjo čekas Janas Štefela (2,31), o daugiau bandymų 2,31 m aukštyje atlikęs ukrainietis Olehas Doroščukas turėjo tenkintis 4-a pozicija.
Moterų 1500 m bėgime jau ketvirtą pasaulio čempionės titulą laimėjo Faith Kipyegon iš Kenijos (3:52.15). Favoritei ilgą laiką priešinosi australė Jessica Hull, bet, panašiai kaip „Deimantinės lygos“ finale, australei pritrūko jėgų finišui ir ji nukrito į trečią vietą (3:55.16). Tuo pasinaudojo ir sidabrą išplėšė Dorcus Ewoi iš Kenijos (3:54.92) su nauju karjeros rekordu. „Deimantinės lygos“ finalą neseniai laimėjusi Kenijos stajerė Nelly Chepchircihr Tokijuje bėgo greičiausiai per karjerą (3:55.25), bet to užteko tik 4-ai vietai, o savotišką revanšą prieš afrikietę pasiekusi J. Hull neleido Kenijos sportininkėms užimti viso podiumo.
