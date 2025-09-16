Per žingsnį nuo pasaulio čempionato finalo likusi Kilty: „Visi metai tokie dramatiški“

36 dalyvės kvalifikacijoje atliko po tris šuolius. Pirmuoju bandymu D. Kilty nušoko 13.84 m. Šis rezultatas, kurį laiką leido laikytis tryliktoje pozicijoje, o iki dvyliktos tuo metu trūko vos vieno centimetro. Antruoju šuoliu (13.86 m) rezultatą pagerinusi lietuvė pakilo į finalui reikiamą poziciją, o trečiasis bandymas buvo neįskaitytas. Po jo sportininkė žengė dvylikta, o dar vieną bandymą turėjo turkė Tugba Danismaz. Europos uždarų patalpų čempionė nušoko 14.00 m ir dramatišku būdu išstumė D. Kilty iš finalo vietos.
Keturios kvalifikacijos dalyvės įvykdė normatyvą (14.35 m), o kitos aštuonios sportininkės į finalą pateko pagal rezultatą. Po rungties D. Kilty teigė, kad emocijos geros, sektoriuje ji buvo drąsi, o dvyliktą vietą išplėšusią turkę pasveikinti sunku nebuvo: „Aš taip nusiteikusi buvau, nes visi metai tokie dramatiški. Emocijos labai geros. Čempionatuose turi neabejoti savo jėgomis ir eiti drąsiai. Taip ir ėjau. Klausiau trenerio nurodymų ir dariau, ką reikia. Emocijomis per daug nesivadovavau. Pasižiūrėjau, kokioje pozicijoje esu prieš paskutinį savo šuolį, o turkė yra Europos uždarų patalpų čempionė. Tai yra labai stipri sportininkė iš kurios galima tikėtis visko. Nenustebino tikrai. Čia yra sportas, jokių asmeniškumų, tai reikia pasidžiaugti ne tik už save, bet ir už kitus.“
2015 metais pasaulio čempionate Pekine (Kinija) debiutavusi D. Kilty užėmė devynioliktą vietą, 2017 metais Londone (Didžioji Britanija) iškovojo penkioliktą vietą, 2019 metais Dohoje (Kataras) buvo keturiolikta, o 2023 metais Budapešte (Vengrija) liko dvidešimta. Aukščiausią vietą planetos pirmenybėse šiandien užėmusi lietuvė užsitarnavo ir valstybinę stipendiją, kuri skiriama už patekimą į TOP16.
„Labai džiuginantis [rezultatas]. Tikrai savęs nenurašiau prieš šį čempionatą, nors ir nevažiavau kaip stipriausia. Šiandien padariau savo ir buvau tarp stipriausių.
Žinoma, kaip ir bet kuriam žmogui, tai yra saugumo jausmas. Manau, bus lengvesnis pasiruošimas Los Andželo olimpinėms žaidynėms apie kurias dabar galiu galvoti. Vadinasi Dievas norėjo, kad aš dar treniruočiausi ir siekčiau savo aukštumų“, – apie užimtą vietą Tokijuje ir užsidirbtą piniginę premiją kalbėjo D. Kilty.
2019 metais karjeros rekordą (14.28 m) užfiksavusi lengvaatletė šiemet toliausiai šoko 13.95 m. Tokijuje pasiektas rezultatas – trečias geriausias 2025-aisiais. Pasak D. Kilty, prie šiandienos pasirodymo prisidėjo tiek iš tribūnos su Lietuvos apranga patarimus dalinęs Richardas Kilty, tiek pirmoji trenerė Janina Tribienė: „Aš jaučiuosi daug ramiau būdama su vyru. Tai man suteikė saugumo jausmą ir užtikrintumą neskubėti, nesijaudinti. Manęs čia tikrai nebūtų be a.a. Juozo Tribės ir Janinos Tribienės – mano pirmųjų trenerių. Tai yra mano antri tėvai. Ačiū jums, trenere.“
Šie metai sportininkei bus vieni iš įsimintiniausių ilgus metus trunkančioje karjeroje – vasarį D. Kilty tapo Lietuvos uždarų patalpų čempione, kovą Europos uždarų patalpų čempionate iškovojo ketvirtą vietą, birželį atstovavo Lietuvai Europos komandinio čempionato aukščiausiame divizione, rugpjūtį užsidėjo Lietuvos čempionės karūną, o dabar užėmė tryliktą vietą pasaulyje. Giliai prisiminimuose liks ir 2024-ieji, kai lengvaatletė pirmą kartą tapo olimpiete.
„Vertinu labai puikiai [metus]. Jeigu prieš sezoną kas nors būtų pasakęs, kad būsiu Europoje ketvirta, o pasaulyje trylikta... Tai tikrai nuostabus pasiekimas, esu labai patenkinta. Visko būna sportininkams, bet reikia niekada nenukabinti nosies. Būna geriau pasiseka, būna blogiau, bet jeigu eini į priekį – kažkada pasiseks. Kaip ir man – gal iššaus ta valanda ir kada nors būsiu finale“, – viltingai sakė D. Kilty.
Į Tokijo olimpinį stadioną žengusi trišuolininkė pabrėžė norą pasirodyti didžiojoje scenoje, o paklausta apie finalo prognozes – užsiminė ir apie galimas staigmenas: „2021 metais nepavyko man patekti į Tokijo olimpines žaidynes, tai buvo dvigubas noras gerai pasirodyti, būtent šitame stadione. Turėsiu pačius geriausius atsiminimus iš Tokijo.
Labai bus įdomus finalas. Tikrai neprognozuojamos vietos, kaip ir vakar matėme moterų 100 m barjeriniame bėgime. Mergina, kuri laimėjo [Ditaji Kambundji], net nebuvo favoritė. Manau, kad galime sulaukti siurprizo.“
Trišuolio finalas vyks ketvirtadienį 14:55 val. Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.
