Barcelona sirgalių šturmas: fanai siūlė iki 500 eurų už galimybę stebėti rungtynes iš balkonų

Socialiniuose tinkluose išplito pranešimai, kad fanai eidavo į priešais stadioną esančius gyvenamuosius daugiabučius ir siūlė gyventojams net iki 500 eurų, kad galėtų rungtynes stebėti iš balkonų. Situacija kilo dėl trukdžių su „Camp Nou“ atidarymu – pagrindinis klubui priklausantis stadionas tebėra renovacijos stadijoje po 2023 m. pradėtų darbų. Kadangi alternatyvus stadionas irgi buvo nepasiekiamas dėl koncerto, „Barcelona“ buvo priversta rungtynes prieš „Valencia“ surengti moterų ir jaunimo komandos arenoje. Bilietų paklausa kelis kartus viršijo siūlomų vietų skaičių, o klubui teko organizuoti loteriją tarp 16 tūkst. sezono abonementų turėtojų – dauguma liko be galimybės patekti į stadioną.
Kai kurie kaimynystės gyventojai pripažino, jog tokios sumos – netikėtai maloni finansinė injekcija:
„Fanai beldėsi į duris, siūlė pinigus, kai kurie net atnešė prieš rungtynes kavos ar vyno.“
Nepaisant netvarkos, organizatoriai užtikrino, kad saugumo reikalavimai buvo įgyvendinti iš jų pusės, o artimiausias „La Liga“ mačas vėl vyks „Estadio Johan Cruyff“, kol „Camp Nou“ bus pabaigta renovacija ir gauti visi leidimai rungtyniauti.
