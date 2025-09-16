Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Barcelona sirgalių šturmas: fanai siūlė iki 500 eurų už galimybę stebėti rungtynes iš balkonų

2025-09-16 20:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 20:52

„Barcelona“ pirmasis oficialus mačas „Estadio Johan Cruyff“ stadione virto chaotiška scena – tūkstančiai sirgalių, negavę bilietų į riboto ploto 6 000 vietų tribūnas, puolė ieškoti alternatyvų.

„Estadio Johan Cruyff“ stadionas | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ pirmasis oficialus mačas „Estadio Johan Cruyff“ stadione virto chaotiška scena – tūkstančiai sirgalių, negavę bilietų į riboto ploto 6 000 vietų tribūnas, puolė ieškoti alternatyvų.

REKLAMA
0

Socialiniuose tinkluose išplito pranešimai, kad fanai eidavo į priešais stadioną esančius gyvenamuosius daugiabučius ir siūlė gyventojams net iki 500 eurų, kad galėtų rungtynes stebėti iš balkonų. Situacija kilo dėl trukdžių su „Camp Nou“ atidarymu – pagrindinis klubui priklausantis stadionas tebėra renovacijos stadijoje po 2023 m. pradėtų darbų. Kadangi alternatyvus stadionas irgi buvo nepasiekiamas dėl koncerto, „Barcelona“ buvo priversta rungtynes prieš „Valencia“ surengti moterų ir jaunimo komandos arenoje. Bilietų paklausa kelis kartus viršijo siūlomų vietų skaičių, o klubui teko organizuoti loteriją tarp 16 tūkst. sezono abonementų turėtojų – dauguma liko be galimybės patekti į stadioną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai kurie kaimynystės gyventojai pripažino, jog tokios sumos – netikėtai maloni finansinė injekcija:

REKLAMA
REKLAMA

„Fanai beldėsi į duris, siūlė pinigus, kai kurie net atnešė prieš rungtynes kavos ar vyno.“

Nepaisant netvarkos, organizatoriai užtikrino, kad saugumo reikalavimai buvo įgyvendinti iš jų pusės, o artimiausias „La Liga“ mačas vėl vyks „Estadio Johan Cruyff“, kol „Camp Nou“ bus pabaigta renovacija ir gauti visi leidimai rungtyniauti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų