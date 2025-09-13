„Barcelona“ treneris dėl Yamalio traumos kaltina Ispanijos rinktinę: „Tai nėra rūpinimasis žaidėjais“

18-metis L. Yamalis praėjusią savaitę žaidė Ispanijos rinktinės pergalingose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse prieš Bulgariją ir Turkiją, nors jautė kirkšnies skausmus.
Dėl to jis praleis savaitgalio rungtynes su „Valencia“ ir taip pat abejojama, ar galės žaisti ketvirtadienį pirmose Čempionų lygos rungtynėse išvykoje prieš „Premier“ lygos klubą „Newcastle United“.
„Barcelona“ oficialiai pranešė, kad L. Yamalis skausmus jaučia gaktos srityje, kuri dažniausiai apima pritraukiamųjų raumens patempimus – kirkšnies raumenų traumas, patiriamas dėl staigių judesių bei smūgių į kamuolį.
„Lamine išvyko į rinktinę su skausmu, nesitreniravo, gavo vaistų nuo skausmo, kad galėtų žaisti, jie kiekvienose rungtynėse turėjo trijų įvarčių persvarą, o jis žaidė 79 ir 73 minutes, – spaudos konferencijoje šeštadienį sakė H. Flickas. – Tarp rungtynių jis nesitreniravo. Tai nėra rūpinimasis žaidėjais. Ispanija turi geriausią komandą pasaulyje, kiekvienoje pozicijoje jie yra neįtikėtinai geri. Man labai liūdna dėl šios situacijos.“
L. Yamalis sezoną pradėjo puikiai – pelnė du įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus per pirmas tris „La Liga“ rungtynes už „Barceloną“. Vėliau jis pridėjo dar tris rezultatyvius perdavimus per dvejas rungtynes už Ispanijos rinktinę.
H. Flickas teigė, kad bendravimas su Ispanijos rinktinės treneriu Luisu de la Fuente galėtų būti geresnis.
„Aš iš tiesų niekada nekalbėjau su De la Fuente, – sakė H. Flickas. – Gal mano ispanų kalba negera, jo anglų kalba negera, todėl tai yra problema.
Paprastai bendravimas, kuris galėtų būti geresnis, nes mes turime daugiau žaidėjų ten nei tik Lamine‘as,. Aš pats buvau šioje pusėje kaip rinktinės treneris, todėl žinau, koks sunkus šis darbas kartais būna, bet bendravimas su klubais visada buvo geras.“
„Barcelona“ rungtynėse su „Valencia“ taip pat bus be Frenkie de Jongo, nes saugas patyrė traumą būdamas Nyderlandų rinktinėje.
Gavi ir Alejandro Balde vis dar nežais, bet „Barceloną“ sustiprins į sudėtį po daugiau nei metų pertraukos dėl kryžminių raiščių traumos sugrįžtantis jaunasis Marcas Bernalas, kuris sėdės ant atsarginių suolelio.
Rungtynės vyks 6 tūkst. vietų talpinančiame „Estadi Johan Cruyff“, esančiame šalia „Barcelonos“ treniruočių bazės, nes vis dar neaišku, kada komanda galės sugrįžti į šiuo metu renovuojamą „Spotify Camp Nou“.
„Kalbėjau su žaidėjais ir kapitonu ir jie sakė, kad tai mūsų neveiks, – apie žaidimą mažesniame stadione kalbėjo H. Flickas. – Tai nėra pasiteisinimas. „Valencia“ taip pat turi žaisti šiame stadione. Mes parodėme prieš „Como“, kad galime laimėti šiame stadione ir tai noriu pamatyti sekmadienį.
Mes žinome situaciją. Prezidentas Joanas Laporta paaiškino man visą situaciją. Tikiu sugrįžimu į „Camp Nou“. Šie dalykai mano komandos neveikia.“
Tai taip pat bus pirmosios rungtynės, kuriose ant atsarginių suolelio bus Thiago Alcantara – buvęs „Barcelona“, Miuncheno „Bayern“ ir „Liverpool“ saugas šią savaitę prisijungė prie H. Flicko trenerių štabo.
„Esu labai laimingas, kad jis sugrįžo, – sakė H. Flickas. – Jis turi daug patirties ir gali ją perduoti žaidėjams. Matau, kaip jaunieji žaidėjai jo klausosi. Tai gali tapti labai svarbia mūsų sėkmės dalimi.“
