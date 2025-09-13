„Real“ įveikė „Real Sociedad“ ir pratęsė pergalių seriją, nors ilgą laiką žaidė mažumoje

Ispanijos sostinės komanda nelengvai palaužė „Real Sociedad“. Išvykoje žaidę Xabi Alonso auklėtiniai dvikovą laimėjo 2:1.
Rungtynių pradžioje „Real“ pasinaudojo grubia varžovų klaida. Atgal gynėjams kamuolį gražinęs šeimininkų atstovas jį perdavė į lenktynes, kuriose greitesnis buvo Kylianas Mbappe. Prancūzas ne tik aplenkė gynėjus, bet ir vėliau išbėgo prieš vartininką bei techniškai jį nuginklavo.
Situacija pasikeitė 32-ąją minutę. Paskutinio gynėjo situacijoje buvęs Deanas Huijsenas iš nugaros griovė varžovą ir teisėjas nedvejodamas ištraukė raudoną kortelę.
Net ir mažumoje „Real“ sugebėjo padvigubinti pranašumą. K. Mbappe sukūrė progą Arda Gulerui, o turkas technišku smūgiu iš arti nepaliko varžovams vilčių.
Antrajame kėlinyje matėme visišką „Real Sociedad“ dominavimą. Jiems gana greitai pavyko sugrįžti į rungtynes. Į oponentų vartus skirtą 11 m. baudinį realizavo Mikelis Oyarzabalis.
Nors vėliau sekė dar ne vienas šeimininkų bandymas, „Real“ sėkmingai apsigynė ir iškovojo ketvirtąją pergalę per tiek pat rungtynių.
