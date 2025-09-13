Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Real“ įveikė „Real Sociedad“ ir pratęsė pergalių seriją, nors ilgą laiką žaidė mažumoje

2025-09-13 19:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 19:25

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse sunkią pergalę iškovojo Madrido „Real“ klubas.

Arda Guleras | Scanpix nuotr.

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse sunkią pergalę iškovojo Madrido „Real“ klubas.

0

Ispanijos sostinės komanda nelengvai palaužė „Real Sociedad“. Išvykoje žaidę Xabi Alonso auklėtiniai dvikovą laimėjo 2:1.

Rungtynių pradžioje „Real“ pasinaudojo grubia varžovų klaida. Atgal gynėjams kamuolį gražinęs šeimininkų atstovas jį perdavė į lenktynes, kuriose greitesnis buvo Kylianas Mbappe. Prancūzas ne tik aplenkė gynėjus, bet ir vėliau išbėgo prieš vartininką bei techniškai jį nuginklavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Situacija pasikeitė 32-ąją minutę. Paskutinio gynėjo situacijoje buvęs Deanas Huijsenas iš nugaros griovė varžovą ir teisėjas nedvejodamas ištraukė raudoną kortelę.

Net ir mažumoje „Real“ sugebėjo padvigubinti pranašumą. K. Mbappe sukūrė progą Arda Gulerui, o turkas technišku smūgiu iš arti nepaliko varžovams vilčių.

Antrajame kėlinyje matėme visišką „Real Sociedad“ dominavimą. Jiems gana greitai pavyko sugrįžti į rungtynes. Į oponentų vartus skirtą 11 m. baudinį realizavo Mikelis Oyarzabalis.

Nors vėliau sekė dar ne vienas šeimininkų bandymas, „Real“ sėkmingai apsigynė ir iškovojo ketvirtąją pergalę per tiek pat rungtynių.

