„Canelo“ uždarbis už superdvikovą smarkiai lenks Terence’o Crawfordo: kiek uždirbs žvaigždės?

Nors abu boksininkai priklauso elitui, tarp jų – didžiulis uždarbio skirtumas.
S. Alvarezas jau ilgą laiką yra vienas daugiausiai pinigų uždirbančių bokso atstovų, todėl daugiau nei dešimtmetį jis uždirba milžiniškas sumas.
Ši kova jam nebus kitokia. Kai gegužę buvo paskelbtos šios kovos detalės, pranešta, kad S. Alvarezo atlygis sieks nuo 100 iki 150 mln. dolerių. UFC generalinis direktorius Dana White’as, kuris aktyviai dalyvauja TKO reklaminėje kampanijoje, kovos savaitę pokalbyje su „Vegas PBS“ tarsi patvirtino šiuos skaičius, pasakęs, kad S. Alvarezas „tikriausiai“ gaus mažiausiai 100 mln. dolerių.
„Canelo“ yra pasirašęs keturių kovų sutartį su „Riyadh Season“, kurios vertė siekia 400 mln. dolerių, o ši kova yra to dalis.
Tikslių išmokų greičiausiai nesužinosime, nes Nevados valstijoje jau seniai pakeistos taisyklės, kurios anksčiau įpareigodavo viešinti tokius duomenis. Tas pats galioja ir daugelyje kitų valstijų.
Tuo metu T. Crawfordas vienoje tinklalaidėje teigė, jog už šią kovą gaus tik 10 mln. dolerių.
„Aš tai darau dėl galimybės, bičiuli, – sakė T. Crawfordas. – Palikimas svarbiau už pinigus.“
Jei T. Crawfordas laimėtų, tai būtų jau trečias kartas, kai jis tampa absoliučiu čempionu, ir kiekvieną kartą skirtingoje svorio kategorijoje. Jis būtų pirmasis istorijoje tai padaręs vyras boksininkas..
Vis dėlto gali būti, kad T. Crawfordas tiesiog sumenkino pinigus, kuriuos uždirbs šioje kovoje, nes pareiškimai, jog jam svarbiau palikimas, prieštarauja tam, ką jis pats sakė „CBS Sports“ prieš kovą su Errolu Spence’u jaunesniuoju 2023-iaisiais.
„Dienos pabaigoje viskas yra dėl pinigų, – sakė T. Crawfordas. – Mes, kovotojai, pradedame siekdami pripažinimo, kovodami dėl čempiono vardo ir diržų. Vėliau tampi didesnis už diržus ir pradedi suvokti verslo pusę bei tai, kas iš tiesų svarbu gyvenime. Kai tai supranti, suvoki, kad visada buvo dėl pinigų. Nesvarbu kas – visada dėl pinigų.
Po bokso, ką turėtum parodyti, ką pasiūlyti, į ką atsiremti, jei 20 metų nedirbai jokio darbo? Tad jei esi savo sporto viršūnėje, o vėliau išeini į pensiją ir pradedi dirbti „Wal-Mart“ arba valytoju, nes neturi jokio diplomo ar kito pasiruošimo, kadangi visą gyvenimą atidavei boksui? Taip, galiausiai viskas susiveda į pinigus.“
D. White’as kiek anksčiau patvirtino, kad „Canelo“ ir T. Crawfordo kova taps trečia didžiausia pagal parduotų bilietų pajamas bokso istorijoje – po Floydo Mayweatherio ir Manny Pacquiao kovos (72,2 mln. JAV dolerių) bei F. Mayweatherio ir Conoro McGregoro dvikovos (55,4 mln. JAV dolerių).
65 tūkst. vietų talpinantis „Allegiant Stadium“ taip pat bus sausakimšas, o tai pagerins ankstesnį šio stadiono lankomumo rekordą, kurį buvo užfiksavo amerikietiškos imtynės WWE.
