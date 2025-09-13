Prieš visiškai nežinomą varžovą problemų turėjęs Gaubas: „Ne kartą sakėme, kad reitingai Daviso taurės mače reiškia nedaug“

„Pradžioje tikrai jaučiau jaudulį, visgi ne kasdien tenka žaisti prieš savus sirgalius. Nelengva buvo ir tai, kad visiškai nepažinojau varžovo, tiesiog per apšilimą bandžiau suprasti stipresnes ir silpnesnes jo žaidimo vietas. Galiausiai man pavyko perimti iniciatyvą ir uždaryti pirmąjį setą“, – po mačo kalbėjo šiaulietis.
Antrajame sete lietuvis švaistė „match pointus“, o varžovas „kabinosi“ už kiekvieno taško.
„Gal šiek tiek per anksti pagalvojau, kad laimėjau. Sužaidžiau per rizikingai ir varžovas tuo pasinaudojo. Gerai, kad pavyko atsitiesti ir viską užbaigti. Mačas tikrai nebuvo lengvas, ne kartą sakėme, kad reitingai Daviso taurės mače reiškia nedaug“, – sakė V. Gaubas.
A. Klegou kurį laiką profesionaliai žaidė tenisą. Benino atstovas 2014 m. ATP vienetų reitinge buvo 633-ias, o ATP dvejetų reitinge 2018 m. buvo pakilęs iki 441-os pozicijos. ITF vienetų turnyruose afrikietis nustojo dalyvauti 2019 m., o dvejetų – 2023 m. Pastaruosius dvejus metus A. Klegou pasirodo tik Daviso taurės mačuose.
Šiemet A. Klegou įrodė, kad vis dar gali pridaryti problemų teniso profesionalams. Afrikietis tik po 3 setų kovos 5:7, 6:4, 3:6 pralaimėjo Robertui Strombachui (ATP-339).
Per karjerą A. Klegou spėjo laimėti 8 ITF vyrų turnyrus: 1 – vienetuose ir 7 – dvejetuose.
Šeštadienį po pirmo vienetų susitikimo Tarptautinė teniso federacija įteikė specialų apdovanojimą Ričardui Berankiui. Jis tenisininkui atiteko už atstovavimą savo šaliai Daviso taurės varžybose. R. Berankis Lietuvos rinktinės marškinėlius pirmą kartą apsivilko prieš daugiau nei 18 metų – 2007 metų gegužės mėnesį. Nuo tada komandos sudėtyje jis sužaidė 62 susitikimus, per kuriuos iškovojo 45 pergales. Dar įspūdingesnė geriausio visų laikų Lietuvos tenisininko statistika, Daviso taurėje žaidžiant vienetų susitikimus. Juose R. Berankis iškovojo 36 pergales ir patyrė vos 9 nesėkmes.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
