TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Į pasaulio čempionato finalą nepersistengdamas patekęs Armandas Duplantis sieks naujo pasaulio rekordo

2025-09-13 18:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 18:49

Šuolio su kartimi žvaigždė švedas Armandas Duplantis įpratęs atnaujinti pasaulio rekordą beveik kiekvienose varžybose ir Tokijuje vykstantį pasaulio čempionatą mato ne kaip išimtį – jis teigė finale sieksiantis neįtikėtino 6,30 m aukščio.

Armandas Duplantis | Scanpix nuotr.

0

25-erių sportininko pasitikėjimas ir dominavimas buvo akivaizdžiai matomas šeštadienį, kai jis kvalifikaciją įveikė vos dviem nesunkiais bandymais, kurie atrodė lyg apšilimo rutina.

„Jaučiu, kad man tikrai nereikėjo stengtis per daug, – po 5,75 m šuolio, leidusio patekti į pirmadienio finalą, sakė JAV gimęs, bet po Švedijos vėliava besivaržantis A. Duplantis. – Šuoliai buvo malonūs ir lengvi. Takelis nuostabus, jis labai greitas.“

Paklaustas, ar bandys įveikti 6,30 m aukštį, kuris yra vienu centimetru daugiau nei jo dabartinis rekordas, pasiektas praėjusį mėnesį Budapešte, sportininkas nedvejojo: „To aš ir noriu. Jaučiu, kad tai įmanoma... Jaučiu, kad tai suplanuota.“

Prieš ketverius metus Tokijuje A. Duplantis iškovojo savo pirmąjį pasaulinį titulą, tik tada tai vyko kurtinančioje tyloje per pandemijos paliestas, be žiūrovų vykusias Tokijo olimpines žaidynes.

Dukart olimpinis ir pasaulio čempionas yra sakęs, kad Tokijas jam buvo „svajonių sąrašo vieta“, nes ten per 2021 m. olimpines žaidynes jis negalėjo sulaukti audringų ovacijų.

Šįkart A. Duplantis mėgavosi visiškai pasikeitusia atmosfera pirmąją pasaulio čempionato dieną.

„Esu toks laimingas, kad galime turėti žiūrovų. Su jais patiri tikrąją patirtį. Labai gražu, energinga ir net geriau, nei galėjau įsivaizduoti“, – sakė A. Duplantis.

Vyrų šuolio su kartimi finalo dalyviai:

