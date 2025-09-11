Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Lleytonas Hewittas suspenduotas dėl konflikto su dopingo kontrolieriumi – teks sumokėti 17 tūkst. eurų baudą

2025-09-11 23:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 23:05

Buvusi pirmoji pasaulio raketė australas Lleytonas Hewittas išgirdo nuosprendį dėl įvykių praėjusių metų Daviso taurės pusfinalyje tarp Australijos ir Italijos rinktinės kapitonas.

Lleytonas Hewittas | Scanpix nuotr.

Buvusi pirmoji pasaulio raketė australas Lleytonas Hewittas išgirdo nuosprendį dėl įvykių praėjusių metų Daviso taurės pusfinalyje tarp Australijos ir Italijos rinktinės kapitonas.

REKLAMA
0

Pernai Australijos rinktinės kapitonas L. Hewittas po pralaimėto pusfinalio pastūmė 60-metį dopingo kontrolierių. Už tai legendinis tenisininkas buvo suspenduotas 2 savaitėms bei turės sumokėti 30 tūkst. Australijos dolerių (apie 17 tūkst. eurų) baudą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Hewittas kaltinimus atmetė ir aiškino, kad jo veiksmus reikėtų traktuoti kaip savigyną. Visgi, nepriklausomas tribunolas padarė išvadą, kad australo veiksmai buvo neproporcingi ir neatitiko savigynos apibrėžimo.

REKLAMA
REKLAMA

L. Hewittas bus suspenduotas rugsėjo 25 – spalio 7 dienomis. Tuo metu jam bus draudžiama užsiimti bet kokia su tenisu susijusia veikla, įskaitant treniravimą, žaidimą ir pan.

Tiesa, ši bausmė nesutrukdys L. Hewittui atlikti savo, kaip rinktinės kapitono, pareigų šį savaitgalį vyksiančiame Daviso taurės mače tarp Australijos ir Belgijos.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų