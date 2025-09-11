Lleytonas Hewittas suspenduotas dėl konflikto su dopingo kontrolieriumi – teks sumokėti 17 tūkst. eurų baudą

Pernai Australijos rinktinės kapitonas L. Hewittas po pralaimėto pusfinalio pastūmė 60-metį dopingo kontrolierių. Už tai legendinis tenisininkas buvo suspenduotas 2 savaitėms bei turės sumokėti 30 tūkst. Australijos dolerių (apie 17 tūkst. eurų) baudą.
L. Hewittas kaltinimus atmetė ir aiškino, kad jo veiksmus reikėtų traktuoti kaip savigyną. Visgi, nepriklausomas tribunolas padarė išvadą, kad australo veiksmai buvo neproporcingi ir neatitiko savigynos apibrėžimo.
L. Hewittas bus suspenduotas rugsėjo 25 – spalio 7 dienomis. Tuo metu jam bus draudžiama užsiimti bet kokia su tenisu susijusia veikla, įskaitant treniravimą, žaidimą ir pan.
Tiesa, ši bausmė nesutrukdys L. Hewittui atlikti savo, kaip rinktinės kapitono, pareigų šį savaitgalį vyksiančiame Daviso taurės mače tarp Australijos ir Belgijos.
