  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Carloso Alcarazo savaitė: vakarėlis Niujorke, nauja simpatija ir atsisakymas žaisti už Ispanijos rinktinę

2025-09-11 22:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 22:53

Niujorke (JAV) prieš keletą dienų baigėsi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio vyrų vienetų varžybų titulą iškovojo ispanas Carlosas Alcarazas. Finale C. Alcarazas gana greitai per 2 val. 42 min. 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 nugalėjo italą Janniką Sinnerį ir susigrąžino pirmosios pasaulio raketės statusą bei iškovojo jau šeštą „Didžiojo kirčio“ titulą karjeroje.

Carlosas Alcarazas su modeliais | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Carlosas Alcarazas su modeliais | „Scanpix" ir instagram.com nuotr.

Iš karto po laimėto finalo C. Alcarazas pranešė, kad nepadės Ispanijos rinktinei šios savaitės Daviso taurės mūšyje su danais. Tokį sprendimą C. Alcarazas aiškino nuovargiu.

Vietoj kelionės į Ispanijos rinktinės stovyklą C. Alcarazas nusprendė atsipalaiduoti prabangiame vakarienės klube Niujorke. Teigiama, kad C. Alcarazą ten pakvietė klubo savininkas, o ispanas atkeliavo su 30 draugų kompanija.

C. Alcarazas linksmai leido klube su modeliais – Brianna Bardhi ir Tika Camaj. Visgi, anot „New York Post“, ispanas alkoholio nevartojo, o po kelių valandų įsėdo į erdvų automobilį su keliais draugais ir merginomis bei išvažiavo.

Tuo pačiu internete pasklido gandai, kad C. Alcarazas susitikinėja su 6 metais vyresniu modeliu Brooks Nader. Apie tai prasitarė B. Nader sesuo Grace Lee.

„Gandai yra teisingi. Aš pati dar neturėjau progos susitikti su Carlosu, bet nekantrauju tai padaryti. Jis toks meilutis!“, – sakė G. L. Nader.

C. Alcarazas kiekvieną iškovotą „Didžiojo kirčio“ turnyro titulą įamžina tatuiruote. Ispanas pabrėžė, kad po „US Open“ triumfo pasidarys net 2 tatuiruotes.

„Išsitatuiruosiu Bruklino tiltą ir Laisvės statulą, o šalia bus užrašyta pergalingo finalo data. Ši pergalė man buvo ypatinga, todėl tatuiruotės bus dvi“, – sakė ispanas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

