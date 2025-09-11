Carloso Alcarazo savaitė: vakarėlis Niujorke, nauja simpatija ir atsisakymas žaisti už Ispanijos rinktinę

Iš karto po laimėto finalo C. Alcarazas pranešė, kad nepadės Ispanijos rinktinei šios savaitės Daviso taurės mūšyje su danais. Tokį sprendimą C. Alcarazas aiškino nuovargiu.
Vietoj kelionės į Ispanijos rinktinės stovyklą C. Alcarazas nusprendė atsipalaiduoti prabangiame vakarienės klube Niujorke. Teigiama, kad C. Alcarazą ten pakvietė klubo savininkas, o ispanas atkeliavo su 30 draugų kompanija.
C. Alcarazas linksmai leido klube su modeliais – Brianna Bardhi ir Tika Camaj. Visgi, anot „New York Post“, ispanas alkoholio nevartojo, o po kelių valandų įsėdo į erdvų automobilį su keliais draugais ir merginomis bei išvažiavo.
La fiesta de Carlos Alcaraz se alargó hasta la madrugada neoyorquina.
Estuvo acompañado de los cantantes J Balvin, JQuiles y Lenny Tavares.
¿Y de música? ¡La potra salvaje! pic.twitter.com/YDG5U3pFlPREKLAMAREKLAMA— José Manuel Amorós (@AmorosLive) September 8, 2025
Tuo pačiu internete pasklido gandai, kad C. Alcarazas susitikinėja su 6 metais vyresniu modeliu Brooks Nader. Apie tai prasitarė B. Nader sesuo Grace Lee.
„Gandai yra teisingi. Aš pati dar neturėjau progos susitikti su Carlosu, bet nekantrauju tai padaryti. Jis toks meilutis!“, – sakė G. L. Nader.
Carlos Alcaraz is dating Brooks Nader, sister of SI Swimsuit model reveals https://t.co/2NYH9L2mik pic.twitter.com/vp8uCLcKM6REKLAMAREKLAMAREKLAMA— New York Post (@nypost) September 10, 2025
C. Alcarazas kiekvieną iškovotą „Didžiojo kirčio“ turnyro titulą įamžina tatuiruote. Ispanas pabrėžė, kad po „US Open“ triumfo pasidarys net 2 tatuiruotes.
„Išsitatuiruosiu Bruklino tiltą ir Laisvės statulą, o šalia bus užrašyta pergalingo finalo data. Ši pergalė man buvo ypatinga, todėl tatuiruotės bus dvi“, – sakė ispanas.
carlos talking about how he wants to get the statue of liberty and the brooklyn bridge tattoed after today’s win….— ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) September 7, 2025
pic.twitter.com/RO58C9xcxL
