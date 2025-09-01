Kalendorius
Serena Williams prisipažino apie svorio metimą su „Zepbound“: sulaukė feminizmo šalininkų kritikos

2025-09-01 21:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 21:45

Prieš 3 metus karjerą baigusi viena geriausių pasaulio tenisininkių Serena Williams neseniai atskleidė, kad net 14 kg svorio numesti jai padėjo vaistas „Zepbound“.

Serena Williams | Instagram.com nuotr

„Aš karjeros metu niekada nesirinkau lengviausių kelių ir visada sunkiai dirbau. Žinau, kiek prakaito reikia išlieti, kad pasiektum pačią viršūnę. Visgi, po dviejų dukrų gimimo priaugau svorio, kurio man niekaip nesisekė numesti. Viską dariau taip, kaip anksčiau, bet rezultatai po treniruočių buvo kitokie – svoris nebekrito.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai tik pasirodė tie vaistai, pasakiau sau, kad nė už ką jų nevartosiu, bet vėliau pakeičiau nuomonę. Pagalvojau, kad jei svoris yra tarsi mano varžovė, kurios negaliu nugalėti įprastais metodais, tada reikėtų pabandyti kažką naujo. Daugybė mano draugių bandė tą vaistą ir jis joms padėjo.

Amerikietė dėl savo pasirinkimo sulaukė nemažai kritikos. Televizijos žvaigždė Ulrika Jonsson tai pavadino „smūgiu feminizmui“.

„Ilgus metus žavėjomės Serena teniso kortuose, bet dabar ji mums leidžia suprasti, kad visą tą laiką nekentė savo kūno. Šita žinutė yra smūgis feminizmui. Serenos pareiškimas moterims gali sudaryti įspūdį, kad net jei tu sveikai maitinsiesi, net jei reguliariai sportuosi, tu vis tiek neturėsi savo svajonių kūno, nebent įsikiši adatą sau į pilvą ir nesuksi galvos dėl galimo šalutinio poveikio“, – nervinosi U. Jonsson.

