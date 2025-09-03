Daviso taurė: paskelbtos Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių sudėtys

Lietuvos rinktinės kapitonas Šarūnas Kulnys į komandą pakvietė Vilių Gaubą (ATP-160), Edą Butvilą (ATP-249), Ričardą Berankį (ATP-380), Pijų Vaitiekūną (ATP-1394) ir Dovą Deršoną.
Benino komandai vadovaujantis Bruno Danhouanas Vilniuje remsis Alexisu Klegou, Patricku Agbo-Panzo, Sodicku Noudogbessi, Kocou Kakpo ir Morgane Segodo. Nė vienas Benino rinktinės žaidėjas šiuo metu neturi ATP reitingo.
Lietuvos rinktinė pasirengimą Daviso taurės dvikovai su Beninu „SEB arenoje“ pradės jau šį sekmadienį.
„Vilniuje planuojame rinktis sekmadienį. Aišku, daug priklausys ir nuo to, kaip šios savaitės turnyruose seksis Viliui Gaubui ir Edui Butvilui. Prisiminęs Roko Jokubaičio tragediją Suomijoje, mūsų vyrams turnyruose visų pirma noriu palinkėti išvengti traumų. Su Ričardu Berankiu bendrauju kone kasdien, žinau, kad jis šią savaitę žada pamažu grįžti į kortus po nugaros traumos. Pijus Vaitiekūnas ir Dovas Deršonas dalyvauja turnyruose ir yra pasiruošę artėjančios Daviso taurės dvikovoms“, – pasakoja Š. Kulnys.
Šią savaitę V. Gaubas žaidžia ATP Challenger serijos turnyre Sevilijoje (Ispanija). Pirmame varžybų rate lietuvis po daugiau nei 3 valandas trukusios kovos 7:5 4:6 7:5 įveikė ispaną Albertą Ramos-Vinolas (ATP-290).
E. Butvilas šiandien pradės savo pasirodymas Cassis ATP Challenger turnyre Prancūzijoje.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!