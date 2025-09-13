Madrido „Real“ patvirtino – Antonio Rudigerio rimta trauma išbrauks gynėją iš rikiuotės trims mėnesiams

Vokietijos rinktinės gynėjas susižalojo treniruotės metu, o pranešama, kad dėl tokio sužeidimo komandos gynybos ramstis praleis mažiausiai tris mėnesius tiek „La Liga“, tiek Čempionų lygos rungtynių.
A. Rudigeris šį sezoną spėjo sužaisti tik vienas rungtynes „La Liga“ pirmenybėse – praeitas sezonas taip pat nebuvo lengvas: futbolininką kamavo lėtinis raumenų patempimas bei menisko trauma, tačiau būdamas sveikas jis komandoje išliko pagrindiniu pasirinkimu.
Dėl šios traumos Madrido „Real“ treneriui Xabiui Alonso teks iš naujo organizuoti gynybos liniją ir pasitikėti jaunesniais žaidėjais – Deanu Huijsenu ir Rauliu Asencio. Šių nemenkas iššūkis laukia jau artėjančiose rungtynėse prieš „Real Sociedad“ ir pirmajame Čempionų lygos mače prieš „Marseille“.
Pastaruoju metu „Real“ vadovybė aktyviai ieško ilgalaikių sprendimų gynybos pozicijai – komanda vasarą jau įsigijo D. Huijseną iš „Bournemouth“, o tarp kandidatų į papildymus minimas ir Ibrahimas Konate iš „Liverpool“
