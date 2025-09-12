UEFA sprendimą dėl „La Liga“ rungtynių JAV atidėjo: atliks konsultacijas

Po ketvirtadienį Albanijoje įvykusių Vykdomojo komiteto posėdžių UEFA pranešė, kad prieš priimdama bet kokius sprendimus surengs konsultacijas su visais atstovais, įskaitant sirgalius.
Daugiau nei 400 klubų sirgalių grupių Europoje pasisakė prieš siūlomą rungtynių rengimą užsienyje, o sirgalių ryšių palaikymo grupė „Football Supporters Europe“ oficialiai paragino UEFA ir FIFA blokuoti šį prašymą.
UEFA taip pat patvirtino, kad atidėjo sprendimo priėmimą dėl Italijos „Serie A“ lygos prašymų leisti surengti rungtynes tarp Milano „Inter“ ir „Como“ komandų Australijoje.
