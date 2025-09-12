Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

UEFA sprendimą dėl „La Liga“ rungtynių JAV atidėjo: atliks konsultacijas

2025-09-12 12:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 12:32

UEFA vykdomasis komitetas ketvirtadienį atidėjo sprendimo priėmimą dėl Ispanijos futbolo federacijos (RFEF) prašymo leisti Majamio „Hard Rock“ stadione surengti Ispanijos „La Liga“ rungtynes tarp „Villarreal“ ir „Barcelona“.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

UEFA vykdomasis komitetas ketvirtadienį atidėjo sprendimo priėmimą dėl Ispanijos futbolo federacijos (RFEF) prašymo leisti Majamio „Hard Rock“ stadione surengti Ispanijos „La Liga“ rungtynes tarp „Villarreal“ ir „Barcelona“.

Po ketvirtadienį Albanijoje įvykusių Vykdomojo komiteto posėdžių UEFA pranešė, kad prieš priimdama bet kokius sprendimus surengs konsultacijas su visais atstovais, įskaitant sirgalius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau nei 400 klubų sirgalių grupių Europoje pasisakė prieš siūlomą rungtynių rengimą užsienyje, o sirgalių ryšių palaikymo grupė „Football Supporters Europe“ oficialiai paragino UEFA ir FIFA blokuoti šį prašymą.

UEFA taip pat patvirtino, kad atidėjo sprendimo priėmimą dėl Italijos „Serie A“ lygos prašymų leisti surengti rungtynes tarp Milano „Inter“ ir „Como“ komandų Australijoje.

