  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Bilbao „Athletic“ gynėjas diskvalifikuotas dėl draudžiamos medžiagos naudojimo po vėžio gydymo

2025-09-09 17:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 17:59

Bilbao „Athletic“ gynėjas Yeray`us Alvarezas gavo dešimties mėnesių diskvalifikaciją po to, kai UEFA užfiksavo draudžiamos medžiagos, canrenono, vartojimą.

Yeray`us Alvarezas | Scanpix nuotr.

0

Pabrėžiama, jog preparatas buvo naudojamas kovai su plaukų slinkimu po vėžio gydymo, o ne bandant pagerinti sportinę formą ar paslėpti kitus vaistus. Kadangi draudžiamos medžiagos vartojimas pripažintas netyčiniu, jo diskvalifikacija sutrumpinta, tačiau tai nepadės jam išsisukti nuo atsakomybės: Y. Alvarezas privalės praleisti visas oficialias varžybas „La Liga“ ir Europoje iki balandžio 2 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pozityvus testas nustatytas po Europos lygos rungtynių prieš „Manchester United“ – žaidėjas jau birželį savanoriškai priėmė laikiną suspendavimą ir pradėjo bendradarbiauti su tyrėjais. UEFA sprendime pažymima, jog Y. Alvarezas nevartojo medžiagos sąmoningai ir pažeidimas įvertintas kaip neintencinis antidopingo pažeidimas. Žaidėjui leista dalyvauti komandos treniruotėse ir naudotis klubo bazėmis nuo 2026 m. vasario 2 d., o pilnai sugrįžti į rungtynes jis galės nuo balandžio.

Y. Alvarezas viešame pareiškime apgailestavo dėl susiklosčiusios situacijos, akcentuodamas, kad sprendimą naudoti šį vaistą lėmė noras kovoti su alopecija ir atstatyti gyvenimą po vėžio gydymo. Klubo vadovybė pabrėžė pilną palaikymą gynėjui ir atkreipė dėmesį į sudėtingas situacijas, kai sportininkai gali netyčia pažeisti taisykles dėl su sveikata susijusių priežasčių.

Y. Alvarezas – buvęs „Athletic“ akademijos auklėtinis, sužaidęs daugiau nei 250 rungtynių profesionalų komandoje ir tapęs pavyzdžiu stiprybe vėžio ligos akivaizdoje.

