„Omega“ pasipildė britu

Oficialiai pranešta apie brito Nathano Robinsono prisijungimą.
25 metų 193 cm ūgio gynėjas buvo vienas lyderių Didžiosios Britanijos 18-mečių ir 20-mečių rinktinėse, tobulėjo vienoje ryškiausių šalies ekipų Mančesterio „Giants“, bet praėjusį sezoną leido žemesniame lygyje.
Antrojoje Didžiosios Britanijos lygoje jis nužygiavo iki titulo atstovaudamas Milton Keyneso „Breakers“ ekipai.
N.Robinsono vidurkiai siekė 34 minutes, 16,2 taško (35 procentai tritaškių), 2,6 atkovoto kamuolio, 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir 10,1 naudingumo balo.
„Omega-Tauras-LSU“ praėjusį sezoną pasiekė Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) ketvirtfinalį, kuriame 2:3 nusileido būsimiems čempionams „Telšiams“.
