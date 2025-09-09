Futsal sezonas prasideda – savaitgalį laukia kova dėl LFF futsal supertaurės

Turnyre dalyvaus šalies čempionas ir pagrindinis šių varžybų favoritas „Kauno Žalgiris“, taurės laimėtojai Jonavos „Vikingai“, bronzinis prizininkas Vilkaviškio „Bruklinas“ ir praėjusį sezoną ketvirtąją vietą užėmęs „Akmenės kraštas“.
Pirmieji į aikštę žengs čempionas „Kauno Žalgiris“ ir „Akmenės kraštas“. Nors daug kas tikisi užtikrinto žalgiriečių žygio, ekipos kapitonas Justinas Zagurskas siūlo neskubėti.
„Pasiruošimas vyksta ne tik LFF futsal supertaurei, bet ir visam sezonui. Sunkiai dirbame treniruotėse, draugiškos rungtynės parodė, kad taisytinų dalykų dar turime nemažai. Apie varžovus informacijos mažai, bet žinome, kad visi sustiprėjo. Reikia koncentruotis tik į savo rungtynes ir negalvoti, kad kažkas mums nepasipriešins“, – sakė J. Zagurskas.
Panašiai kalbėjo ir „Akmenės krašto“ strategas Oleksandras Danylenko, akcentavęs, kad komanda daugiau dėmesio skyrė pasiruošimui sezonui, o ne konkrečiai šiam turnyrui.
„Spėjome sužaisti dvejas kontrolines rungtynes Rygoje. Pralaimėjome FC „Riga“ ekipai 1:5, bet namuose 7:6 įveikėme FC „Nica“ komandą. Dėl traumų atšaukėme dar dvejas rungtynes.
Apie varžovų žaidimą mažai žinome, tik girdėjome apie sudėčių pokyčius. „Kauno Žalgiris“ pasistiprino rinktinės žaidėjais ir kokybiškais legionieriais, jų suolelis labai galingas, todėl nugalėti bus sunku. Tačiau tikrai neplanuojame pasiduoti – bandysime paruošti savo argumentų“, – kalbėjo O. Danylenko.
Antrojo pusfinalio šeimininkai – Jonavos „Vikingai“. Komanda pasitinka turnyrą po mėnesį trukusių treniruočių ir vienų kontrolinių rungtynių.
„Į treniruotes grįžome prieš mėnesį, spėjome sužaisti draugišką mačą su Lenkijos komanda. Kol kas visos ekipos ieško savojo žaidimo, tad Supertaurėje bus daugiau kovos nei gražaus futsalo. Visi sieks pirmojo sezono trofėjaus – lengvų rungtynių tikrai nebus“, – komentavo „Vikingų“ kapitonas Paulius Osauskas.
Atsakymų dėl naujokų įsiliejimo laukia ir Vilkaviškio „Bruklinas“. Komanda pastarąją savaitę sulaukė papildymo, todėl pasiruošimas buvo ribotas. Juolab, kad vilkaviškiečiai po praėjusio sezono atsisveikino su ilgamečiu vyriausiuoju treneriu Mindaugu Grigalevičiumi.
Primename, kad jį pakeitė ne vienus metus Lietuvoje praleidusiu ukrainiečiu Kirilu Krasij.
„Legionieriai prisijungė tik praėjusią savaitę, tad Supertaurė mums bus savotiškas testas. Apie varžovus daug nežinome, tačiau „Kauno Žalgiris“ man yra tarsi būsimos rinktinės atspindys. Manau, jie neleis niekam lengvai pasimatuoti čempiono medalių, bet norėtųsi, kad sulauktų rimto pasipriešinimo“, – sakė „Bruklino“ kapitonas Gintaras Čibirka.
Tvarkaraštis
Rugsėjo 13 d. (pusfinaliai)
14.00 val. „Kauno Žalgiris“ – „Akmenės kraštas“
17.00 val. Jonavos „Vikingai“ – Vilkaviškio „Bruklinas“
Rugsėjo 14 d. (finalai)
14.00 val. Rungtynės dėl trečiosios vietos
17.00 val. Finalas
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!