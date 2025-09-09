Futbolininkų mintys po mūšio su Nyderlandais: „Dėl tokių emocijų ir žaidžiame“

Nyderlandai gana anksti susikūrė dviejų įvarčių persvarą, tačiau Gvido Gineičio ir Edvino Girdvainio smūgiai dar iki pertraukos leido išlyginti rezultatą.
Nors po pertraukos Nyderlandai ir įmušė pergalingą įvartį, stadione po dvikovos dar ilgai skambėjo sirgalių dainos ir vyko padėkos futbolininkams ir treneriams.
Apie tas emocijas po dvikovos kalbėjo ir Lietuvos rinktinės futbolininkai.
Dar vieną įvartį į savo sąskaitą pridėjęs Gvidas Gineitis džiaugėsi savo pasiekimu.
„Visada smagu įmušti. Prieš metus įmušiau rungtynėse prieš „Milano“ ir „Lazio“. Nežinau, sekasi prieš geras komandos mušti įvarčius.
Visgi matosi, kad nelabai mokame žaisti pirmu numeriu. Kai žaidžiame antru numeriu prieš geras rinktines, matosi, kad mokame žaisti futbolą. Tai parodėme ir prieš Lenkiją, ir dabar prieš olandus. Tikiuosi, kad tai tęsis toliau, galėsime rodyti gražų futbolą ir į rungtynes ateis daug sirgalių“, –mintimis dalinosi mažeikiškis.
Jam antrino ir vartus gynęs Edvinas Gertmonas.
„Be abejonės tikėjomės sunkių rungtynių, po spūstimi užkrauti, toks planas buvo. Žinojome, ko laukiame, su kuo žaidžiame, kad bus sunku, kad reikės laukti savų kontratakų, ilgai ir sunkiai gintis, tad viskas buvo pagal planą. Susimušėme savo kontratakas, standartus ir tiek.
Rungtynių viduryje, nesvarbu, rezultatas 1:0 ar 1:1, vis tiek nenori praleisti įvarčio. Tos lygiosios vartininkui nedaro įtakos, tiesiog susikaupęs žaidi ir lauki, kada baigsis kova.
Gvidas pataikė, padarė rezultatyvų perdavimą, Edvinas uždarė ataką. Net nežinau, kaip pakomentuoti – viską įgyvendino super“, – pasakojo vartų sargas.
Antrą įvartį mušęs Edvinas Girdvainis taip pat išskyrė tokio vakaro reikšmę šalies futbolui.
„Tai bendras visų indėlis – tiek trenerių, tiek kitų aplink komandą esančių darbuotojų, tiek mūsų pačių. Visi kalbame ir suprantame, kad norime kelti tą bendrą futbolo emociją ir lygį. Šią dieną tai priklauso nuo mūsų – kiek mes atsiduosime, kiek mes parodysime savo valios aikštėje. Šiandien pavyko tai padaryti.
Mes ir žaidžiame dėl tokių emocijų, dėl tokių rungtynių. Kai susirenka tiek žmonių, mums ir patiems yra didesnis stimulas stengtis. Atrodo, kad nebeturi jėgų, bet tau šaukia ir toliau palaiko, todėl stojiesi ir kovoji.
Galbūt prieš stipresnius varžovus mums žaisti lengviau. Manau, kad laikui bėgant išgyvendinsime šitą ir labiau savimi pasitikėsime. Kai turime pasitikėjimo ir geresnių momentų, net tokio lygio komandos nėra kažkas tokio, ko turėtume bijoti. Lygių skirtumas labai didelis. Manau, kad ateityje viskas tik gerės“, – tikino E. Girdvainis.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!