TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė antrose rungtynėse Kipre patyrė pralaimėjimą

2025-09-08 17:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 17:37

Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė šiandien sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes Kipre su šios šalies futbolininkais.

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė | LFF nuotr.

Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė šiandien sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes Kipre su šios šalies futbolininkais.

Antroji dvikova finišavo rezultatu 2:1 (1:0) Kipro komandos naudai. Kipriečiai įsiveržė į priekį 11 minutę, kai pasižymėjo Gordonas Charalambousas. Įpusėjus antrajam kėliniui, aikštės šeimininkų persvarą padidino Gavrielis Psilogenis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mindaugo Čepo treniruojama rinktinė pelnė įvartį 90 minutę. Kamuolį į vartus nukreipė Grantas Emerhi.

Primename, kad pirmoje komandų akistatoje šeštadienį buvo užfiksuotos lygiosios rezultatu 1:1.

Ši rinktinių stovykla ir įvykusios draugiškos rungtynėse yra dar vienas pasirengimo etapas ruošiantis UEFA Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio mėnesį bus žaidžiamas Lietuvoje.

Mūsų šalies U19 rinktinė jame susitiks su Anglijos, Škotijos bei Latvijos bendraamžiais. Į kitą atrankos etapą pateks pirmas dvi vietas visose grupėse užėmusios komandos bei viena geriausia trečią poziciją užėmusi ekipa. Turnyro finalinis etapas 2026-aisiais vyks Velse.

Rungtynių statistika

Kipras U19 – Lietuva U19 2:1 (1:0)

Peristeronos „Katokopia Epistrofi“ stadionas; teisėjas – Diomides Kyprianou (Kipras)

Įvarčiai: 11 min. Gordon Panagiotis Charalambous, 77 min. Gavriel Psilogenis (Kipras); 90 min. Grant Ochuko Emerhi (Lietuva)

Įspėti: 59 min. Gordon Panagiotis Charalambous, 77 min. Charalampos Michalas, 85 min. Nikolas Achilleas Lysandrou, 90 min. Savvas Kontopoulos (Kipras); 90 min. Gustas Geštautas (Lietuva);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ugnius Semaška, Dovydas Balsys, Armandas Raudonis, Gustas Geštautas, Dominykas Taučas, Skirmantas Paukštys, Nedas Garbaliauskas (46 min. Donatas Jermakovas), Grant Ochuko Emerhi, Oskar Pukelis, Adomas Buikus (70 min. Nojus Petkus), Simas Grabauskas (46 min. Dovas Grudzinskas).

Atsargoje: Ernestas Lysionok, Kiril Ambrusevič, Martynas Statkus, Matas Ambrazaitis, Kasparas Sacevičius.

