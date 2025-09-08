Brazilu pasipildžiusi „Kauno Žalgirio“ futsal ekipa užbaigė komplektaciją

20-metis futbolininkas pasakojo, kad pagrindinė motyvacija prisijungti prie „Kauno Žalgirio“ buvo noras įgyti tarptautinės patirties ir išbandyti save užsienyje.
„Pasirinkau šią ekipą dėl klubo pergalių tradicijos. Džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie komandos, kuri turi stiprią istoriją. Tai nauja galimybė man išbandyti save tarptautinėje komandoje, o žaisti užsienyje visada buvo mano svajonė“, – apie prisijungimą prie komandos kalbėjo Joao.
Savo karjerą žaidėjas pradėjo gimtojoje Brazilijoje, kur atstovavo „Umuarama“ ir „Ceara“ klubams. Pasak naujoko, Kaune jis tikisi atskleisti savo stipriąsias puses, tačiau kartu daug dėmesio skirti ir gynybiniam žaidimui.
„Esu labai konkurencingas, visada noriu laimėti. Mano pagrindinės savybės yra kamuolio išsaugojimas ir gebėjimas būti geru komandos draugu. Mėgstu padėti komandai tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Mano tikslas šiame sezone – turėti stiprų sezoną ir kiekvienose rungtynėse atiduoti visą save“, – sakė Joao.
Priminsime, kad Lietuvosčempionai į savo gretas kiek anksčiau pasikvietė marokietį Hamza Mstfa, brazilą Vinicius Carvalho, du lietuvius Edgarą Baranauską ir Beną Spietinį bei pratęsė sutartis su šiais žaidėjais: Filipe Da Silva Santana, Pedro da Silva (dar žinomas kaip Pedrinho), Konstantinu Bondarenko, Albertu Voskunovičiumi, Vladimiru Derendiajevu, Edu Romanovu, Tomu Bučma, Luku Sendžiku, Justinu Zagursku, Ernestu Maceniu, Jordanu Lucca bei Ernestu Lukaševič.
