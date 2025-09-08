Stebint Donaldui Trumpui, Carlosas Alcarazas dominavo prieš Janniką Sinnerį ir iškovojo šeštą „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulą karjeroje

Finale C. Alcarazas gana greitai per 2 val. 42 min. 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 nugalėjo italą Janniką Sinnerį ir susigrąžino pirmosios pasaulio raketės statusą bei iškovojo jau šeštą „Didžiojo kirčio“ titulą karjeroje.
„Man vėl tapti pirmąja pasaulio rakete yra svajonė, – žurnalistams sakė C. Alcarazas. – Padaryti tai tą pačią dieną, kai laimiu dar vieną „Didžiojo kirčio“ titulą, yra dar geriau. Tai yra viskas, dėl ko dirbu, ir esu labai laimingas galėdamas patirti tokius momentus.“
Žaisdamas prieš 24 tūkst. sirgalių minią, tarp kurių buvo ir dešimtys garsenybių bei prezidentas Donaldas Trumpas, C. Alcarazas nuo pat pradžių perėmė kontrolę – jau pirmame geime laimėjo J. Sinnerio padavimų seriją ir didžiąją mačo dalį dominavo. Tai buvo šeštasis jo „Didžiojo kirčio“ titulas karjeroje, o būdamas vos 22 metų jis tapo antru pagal jaunumą tenisininku, pasiekusiu tokį laimėjimų skaičių.
Anksčiau laimėjęs du kartus Vimbldone ir du kartus „Roland Garros“, C. Alcarazas prisijungė prie Novako Djokovičiaus, Rafaelio Nadalio ir Matso Wilanderio – vienintelių vyrų, kurie yra iškovoję po kelis „Didžiojo kirčio“ titulus ant visų trijų dangų.
Nors C. Alcarazas sekmadienį laimėjo užtikrintai, pastaruosius dvejus metus jis ir J. Sinneris dominavo kartu. 2024 ir 2025 metais jie pasidalino visus aštuonis „Didžiojo kirčio“ titulus – kiekvienas po keturis. Pirmą kartą „Didžiojo kirčio“ finale jie susitiko šių metų birželį Paryžiuje.
Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai du žaidėjai vieno sezono metu susitiko trijuose iš eilės „Didžiojo kirčio“ finaluose. Toks atvejis tenise paskutinį kartą buvo užfiksuotas 2002-aisiais, kai trijuose iš eilės moterų finaluose susitiko Venus ir Serena Williams.
„Matau tave dažniau nei savo šeimą, – juokaudamas per apdovanojimų ceremoniją J. Sinneriui sakė C. Alcarazas. – Smagu dalintis aikšte, rūbine, viskuo.“
Po šio finalo C. Alcarazą ir J. Sinnerį reitinge skiria tik 760 taškų, tačiau J. Sinneris nuo artimiausių konkurentų atitrūkęs net 4850 taškų.
Čempiono titulą gynęs J. Sinneris į Niujorką atvyko kaip favoritas – jis buvo laimėjęs 21 iš eilės mačą „Didžiojo kirčio“ turnyruose ant kietos dangos ir tris kartus iš eilės tapęs šios dangos turnyrų nugalėtoju. Tačiau prieš „US Open“ jis turėjo pasitraukti iš „Cincinnati Open“ finalo prieš C. Alcarazą po penkių geimų dėl virusinės ligos. Pusfinalyje prieš Felixą Augerį-Aliassimę jį kamavo ir pilvo raumens trauma.
Tuo metu C. Alcarazas turnyre nepatyrė jokių sunkumų. Jis tapo pirmuoju žaidėju per dešimtmetį, pasiekusiu finalą nepralaimėjęs nė vieno seto nuo Rogerio Federerio laikų, ir kelyje į titulą pralaimėjo vos dvi padavimų serijas. Iš viso turnyre jis laimėjo 98 iš 101 savo padavimo geimo.
J. Sinneris pripažino, kad C. Alcarazas nuo Vimbldono finalo akivaizdžiai patobulėjo.
„Jaučiau, kad šiandien jis buvo šiek tiek „švaresnis“, – sakė J. Sinneris. – Tai, ką aš gerai dariau Londone, šiandien jis atliko dar geriau. Atrodė, kad jis viską darė kiek geriau, ypač padavinėjo – iš abiejų pusių, labai švariai. Jis pakeldavo savo lygį tada, kai to reikėjo. Esu vis tiek patenkintas savimi, savo sezonu. Bet šiandien jis buvo geresnis už mane.“
J. Sinneris kritikavo savo pasirodymą, save vadindamas „labai nuspėjamu“. Jis sakė, kad darys pokyčius, kad taptų „šiek tiek mažiau nuspėjamas“, taip pat pakoreguos padavimus ir smulkmenas, kad ateityje galėtų konkuruoti.
C. Alcarazo treneris Juanas Carlosas Ferrero sakė, kad jie su žaidėju analizavo „Roland Garros“ ir Vimbldono finalus bei žinojo, ką sekmadienį reikia daryti kitaip, nors konkrečių detalių neatskleidė.
„Manau, kad labai gerai pasiruošėme, žiūrėjome mačus, analizavome specifines detales, kurias turėjome įgyvendinti. Carlosas padarė viską 100 proc. Pasakyti lengva, padaryti sunku. Jo pasirodymas šiandien buvo tobulas“, – po mačo sakė J. C. Ferrero.
Vėliau, išgirdęs apie trenerio žodžius, ypač apie žodį „tobulas“, C. Alcarazas neslėpė džiaugsmo. Jis pridūrė, kad tai, jo nuomone, buvo geriausias turnyras karjeroje.
„Nuo pirmųjų ratų iki pat finalo tai yra geriausiai mano sužaistas turnyras, – sakė C. Alcarazas. – Visą laiką išlaikiau labai aukštą lygį ir tuo didžiuojuosi, nes būtent to ir siekiau – nuoseklumo. Šiame turnyre pamačiau, kad galiu žaisti labai stabiliai.“
Finalo pradžia buvo atidėta 30 minučių dėl sustiprintų saugumo priemonių, susijusių su D. Trumpo apsilankymu. Nors buvo suteikta papildomo laiko, daugelis žiūrovų dar nebuvo užėmę vietų mačo pradžioje, o kortuose visos vietos užsipildė tik antrame sete. J. Sinneris po mačo sakė, kad nei vėlavimas, nei neužpildytas stadionas jo nepaveikė.
„Mus iš anksto informavo, kada prasidės mačas, tad nereikėjo dvigubai apšilti. Viskas buvo gerai“, – sakė J. Sinneris.
D. Trumpas buvo „Rolex“ svečias bendrovės ložėje. Jis tapo pirmuoju einamuoju prezidentu, apsilankiusiu šiame turnyre nuo Bilo Clintono 2000-aisiais. Mačo metu jis du kartus buvo parodytas ekrane, o publika reagavo garsiai – tiek švilpimais, tiek plojimais.
