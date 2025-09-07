„US Open“ finale – Donaldo Trumpo vizitas, cenzūros prašymai ir netikėtas „Rolex“ vaidmuo

Vyrų vienetų varžybų finalo pradžia numatyta sekmadienį apie 21.10 val. Lietuvos laiku, o arenoje bus laukiama paties JAV prezidento Donaldo Trumpo. Tai bus pirmas kartas nuo Billo Clintono laikų 2000 m., kai pareigas einantis JAV prezidentas gyvai stebės „US Open“ finalą.
D. Trumpas anksčiau dažnai lankydavosi „US Open“ turnyruose, bet apsilankymas 2015 m. jam nebuvo pats maloniausias – tąkart dalis sirgalių nušvilpė D. Trumpą, siekusį pirmosios kadencijos JAV prezidento poste. Po to, kai D. Trumpas pirmą kartą laimėjo prezidento rinkimus, „US Open“ turnyruose jis nebesirodė.
Šeštadienį pasirodė pranešimai, kad į „US Open“ transliuotojus prieš finalą kreipėsi JAV teniso asociacijos (USTA) atstovai. Jie nurodė, kad skambant himnui bus rodomas D. Trumpas. Tuo metu transliuotojų yra prašoma imtis tam tikros cenzūros ir nerodyti žiūrovams to, kaip į D. Trumpą reaguoja arenoje sėdintys sirgaliai.
More news breaking at Bounces about Donald Trump's visit to the US Open men's final.
The US Open sent an email to broadcasters, obtained by Bounces, ordering them to censor any reactions or protests from the crowd to Trump's appearance.
Read more here:https://t.co/NbiSGuH8aEREKLAMAREKLAMA— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 6, 2025
Šaltinių teigimu, D. Trumpą į „US Open“ finalą pakvietė „Rolex“ atstovai. Ši Šveicarijos įmonė turi savo ložę Arthuro Ashe‘o vardo stadione, kur D. Trumpas ir planuoja stebėti finalą. Manoma, kad tai gali būti susiję su D. Trumpo įvestais 39 proc. muitais Šveicarijai – tai kur kas didesni muitai, nei tie, kurie buvo įvesti Europos Sąjungos šalims bei Didžiajai Britanijai.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!