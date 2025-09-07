Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Išrinktas naujas Lietuvos teisėjų asociacijos prezidentas

2025-09-07 12:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 12:49

Lietuvos krepšinio teisėjų asociacija (LKTA) turi naują vadovą – prezidentu išrinktas Tomas Jasevičius. Jis pareigose pakeitė ilgametį asociacijos lyderį Kęstutį Pilipauską, organizacijai vadovavusį net 22 metus.

T.Jasevičius vadovaus teisėjams („Betsafe-LKL“ nuotr.)

0

K. Pilipauskas per daugiau nei du dešimtmečius ženkliai prisidėjo prie krepšinio teisėjų bendruomenės stiprinimo, jaunų arbitrų ugdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtros. Jo vadovavimo laikotarpiu Lietuvos teisėjai sulaukė vis daugiau pripažinimo Europos ir pasaulio arenose.

Neseniai krepšinio teisėjo karjerą baigęs T. Jasevičius – ilgametis Eurolygos ir FIBA teisėjas, aukščiausiu lygiu darbavęsis tiek tarptautiniuose turnyruose, tiek Lietuvos krepšinio lygoje. Jis pabrėžė, kad pagrindiniai jo veiklos prioritetai bus teisėjų kvalifikacijos kėlimas užtikrinant modernų mokymo procesą visose Lietuvos lygose bei glaudus bendradarbiavimas su krepšinio organizacijomis Lietuvoje siekiant pritraukti jaunus žmones išbandyti teisėjo švilpuką.

„Esu dėkingas už suteiktą pasitikėjimą. Norime ir dėsime visas pastangas, kad Lietuvos krepšinio teisėjai ir toliau būtų siejami su aukščiausio lygio profesionalumu ir darbo kokybe“, – pabrėžė T. Jasevičius.

LKTA ataskaitinėje – rinkiminėje konferencjoje Druskininkuose ketverių metų kadencijai taip pat buvo išrinkti ir 13 asociacijos kolegialaus valdymo organo – prezidiumo – narių. LKTA viceprezidentu išrinktas Gytis Vilius, o prezidentui taip pat talkins Juozas Barkauskas, Darius Šomka, Milita Stalaučinskaitė, Antanas Ramanauskas, Gvidas Gedvilas, Dovilė Rusonytė, Romualdas Brazauskas, Kęstutis Pilipauskas, Rimas Navickas, Jurgis Laurinavičius ir Gintaras Vitkauskas.

Revizijos komisijos nariais išrinkti Simas Sirtautas, Indrė Balnionytė-Gecevičienė ir Robertas Bukauskis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

