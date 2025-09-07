Rotariada subūrė rekordinį dalyvių skaičių ir skyrė paramą Lietuvos paralimpiečiams

Rotariados tikslas – puoselėti bendrystę tarp rotariečių ir jų šeimų, skatinti aktyvų laisvalaikį, supažindinti su regiono, kuriame ji vyksta, kultūra bei istorija, išaiškinti pajėgiausias komandas ir pavienius asmenis įvairiose sporto rungtyse, o svarbiausia – padėti tiems, kam labiausiai reikalinga pagalba. Šiemet Lietuvos Rotary apygarda1462 Lietuvos paralimpiniam komitetui skyrė 15 tūkst. eurų paramą. Per šešerius metus susitelkę rotariečiai paralimpiečiams skyrė per 80 tūkst. eurų paramos.
Bendradarbiavimas su Lietuvos paralimpiniu komitetu
Šių metų naujovė – žiemą Druskininkuose vykusioje Rotariadoje Lietuvos Rotary bendruomenė ir Lietuvos paralimpinis komitetas pratęsė ilgametį bendradarbiavimą ir sutarė dar penkerius metus kartu vystyti paralimpinį judėjimą. Tai leis dar labiau skatinti olimpinį judėjimą, vykdyti edukacijas jaunimui, o Rotariados dalyviams – išbandyti paralimpinio sporto rungtis.
Rotary apygardos 1462 valdytojas Egidijus Žukauskas pabrėžia: „Rungtys parinktos taip, kad dalyvauti galėtų įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės – nuo vaikų iki senjorų. Vienas pavyzdžių – tinklinis sėdint. Tai galimybė išbandyti rungtis, kurios įprastai skirtos neįgaliesiems.“
Pasak jo, Rotariada tampa vis labiau tarptautinė: „Šiemet sulaukėme svečių iš Vokietijos, Islandijos, Lenkijos, Švedijos, Latvijos. Pasirašėme klubų dvynių ir bendrystės sutartis. Tai rodo, kad Rotariados tradicija skamba ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.“
Paralimpiečiai tampa labiau matomi
Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius pabrėžia šio bendradarbiavimo svarbą: „Vienas esminių aspektų – tęstinumas. Rotary yra patikimi partneriai, su kuriais malonu dirbti ir planuoti ateitį. Paralimpinių žaidynių ciklas trunka ketverius metus, todėl tokie partneriai suteikia stabilumo ir saugumo.“
Pasak jo, Rotariada siunčia svarbią žinutę visuomenei: „Rotariečiai patys išbando paralimpinio judėjimo rungtis, pajaučia, su kokiais sunkumais susiduria sportininkai. Taigi net ir sėkmingi, gyvenime daug pasiekę žmonės noriai priima šį iššūkį. Tai didina supratimą ir matomumą. Rotariada tampa socialiniu reiškiniu, jungiančiu įvairius žmones ir skatinančiu fizinį aktyvumą bei bendrystę.“
Šiais metais Rotariadoje taip pat dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė bei baigę karjeras olimpiečiai.
Žvilgsnis į ateitį
Tarptautinės Rotary organizacijos, vienijančios daugiau nei 1,4 mln. narių pasaulyje tikslas – kurti ilgalaikius teigiamus pokyčius. Šiuo metu Lietuvoje veikia 65 Rotary klubai, vienijantys beveik 2000 narių. Klubai vykdo daugybę socialinių paramos projektų vietos bendruomenėse, šalies ir tarptautiniu mastu. Rotary misija – kurti vertę kitiems, skatinti sąžiningumą, gerą valią bei puoselėti taiką per mūsų verslo, profesionalų ir bendruomenės lyderių bendrystę.
„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi būdamas Rotary šeimos nariu. Pasaulinis visų Rotary klubų šūkis yra „Vienykimės dėl gėrio“ („Unite for good“), o mūsų šių metų šūkis – „Rotary – tavo ir mano gyvenimo kokybė“. Rotariada – puikus pavyzdys, kaip per sportą, kultūrą ir bendrystę galime kurti tą kokybę kiekvienam“, – sako Egidijus Žukauskas.
Rotariados organizatoriai jau žvelgia į ateitį – nebe pirmus metus planuojama žiemos Rotariada Druskininkuose.
