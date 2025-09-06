Lietuvos galiūnų čempionato finale Tomas Šliupas užsitikrino nugalėtojo vardą po įtemptos kovos

Nugalėtojas per 6 rungtis surinko 45,5 taško iš 54 galimų. T. Šliupas pakėlė 165 kg rąstą (2-a vieta), laimėjo 360 kg padangos vertimo (5 kartai) ir dviejų lagaminų po 150 kg nešimo (15 m) rungtį (32.91 sek.), buvo antras 320 kg „varžto“ atkėlime (5 kartai), trečią vietą užėmė 25 kg kondicionieriaus laikyme (51.72 sek.), pasidalino antrą vietą pritūpimuose su 300 kg „burbulais“ (3 kartai) bei liko 4-as 180 kg akmens perkėlime per 130 cm aukščio stovą (3 kartai).
Vos tašku nuo nugalėtojo atsiliko Modestas Struckus (44,5). Jis laimėjo rąsto kėlimo (170 kg), kondicionieriaus laikymo (1:04.50 min.), pritūpimų su „burbulais“ (4 kartai) ir akmens perkėlimo (6 kartai) rungtis, bet daug taškų prarado antroje rungtyje, kurioje užėmė tik 8-ą vietą.
Taip pat vos tašku T. Šliupui pralaimėjo ir pagal papildomus rodiklius trečią vietą užėmė Audrius Jokūbaitis (44,5). Jis nugalėjo „varžto“ atkėlime (8 kartai).
Finaliniame etape varžėsi 9 galiūnai.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!