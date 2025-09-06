Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Prieš olimpinę atranką – Reed ir Ambrulevičiaus sidabras turnyre Šefilde

2025-09-06 19:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 19:13

Šį savaitgalį savąjį 2025-26 m. sezoną pradėjo Lietuvos čiuožimo rinktinės šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius.

Sauliaus Ambrulevičiaus ir Allison Reed pasirodymas | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Šį savaitgalį savąjį 2025-26 m. sezoną pradėjo Lietuvos čiuožimo rinktinės šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius.

REKLAMA
0

Šefilde (Didžioji Britanija) vykusiame „Bolero Cup“ turnyre mūsų šalies atstovai užlipo ant nugalėtojų pakylos, bendroje įskaitoje finišavę 2-ojoje pozicijoje (197,5 balo).

Penktadienį ritminėje programoje lietuviai surinko 76,31 balo ir liko antri, o šiandien, šeštadienį, laisvąją programą užbaigė pirmi, surinkdami 121,19 balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmąją vietą šiose varžybose užėmė 2025 m. pasaulio bronzos medalio laimėtojai britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (199,81 balo), treti liko Australijos čempionai Holly Harris ir Jasonas Chanas (181,68 balo).

Šis turnyras A. Reed ir S. Ambrulevičiui – vienas iš paskutinių akcentų pasirengime jau rugsėjo 18-21 d. Pekine (Kinija) vyksiančiai atrankai į 2026 m. Milano žiemos olimpines žaidynes.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų