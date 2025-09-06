Prieš olimpinę atranką – Reed ir Ambrulevičiaus sidabras turnyre Šefilde

Šefilde (Didžioji Britanija) vykusiame „Bolero Cup“ turnyre mūsų šalies atstovai užlipo ant nugalėtojų pakylos, bendroje įskaitoje finišavę 2-ojoje pozicijoje (197,5 balo).
Penktadienį ritminėje programoje lietuviai surinko 76,31 balo ir liko antri, o šiandien, šeštadienį, laisvąją programą užbaigė pirmi, surinkdami 121,19 balo.
Pirmąją vietą šiose varžybose užėmė 2025 m. pasaulio bronzos medalio laimėtojai britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (199,81 balo), treti liko Australijos čempionai Holly Harris ir Jasonas Chanas (181,68 balo).
Šis turnyras A. Reed ir S. Ambrulevičiui – vienas iš paskutinių akcentų pasirengime jau rugsėjo 18-21 d. Pekine (Kinija) vyksiančiai atrankai į 2026 m. Milano žiemos olimpines žaidynes.
