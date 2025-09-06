Europos dailiojo jojimo čempionatas: Justina Vanagaitė dėl įtarto viruso arklidėse nerizikavo vykti į Prancūziją

„Grand Prix“ rungtyje lietuvė pelnė 61.988 proc. įvertinimą ir užėmė 59-ą vietą tarp 61 dalyvio.
Buvusi Lietuvos atstovė Sandra Sysojeva, dabar ginanti Lenkijos garbę, su Maxima Bella „Grand Prix“ rungtį baigė 14-a (72.453). „Grand Prix Special“ įskaitoje S. Sysojeva buvo 12-a (72.811), o „Grand Prix Freestyle“ – 15-a (77.257).
Į čempionatą neišvyko Lietuvos olimpietė Justina Vanagaitė. Įtarta, kad arklidėse išplito virusas, todėl J. Vanagaitė nerizikavo keliauti į čempionatą. Po savaitės sportininkė pranešė džiugias žinias, jog visų jos žirgų testų rezultatai buvo neigiami ir jie neužsikrėtė virusu.
Lenkijoje įvykusiose 100 km tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose finišavo Nojus Vilbikas su Wersado (užimta 9 vieta), o Milana Velavičiūtė su Celebryk iš kovos pasitraukė trečiajame rate.
Prancūzijoje įvykusiose 100 km tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose debiutavo Aistė Razmienė su Bilbaino (užimta 51 vieta).
