Labanauskas po įtemptos kovos Prahoje krito prieš Gildingą – lemiamas buvo metimas į lentos centrą

Po kvalifikacijos į turnyrą patekęs Darius Labanauskas (PDC-99) pirmajame rate po dramatiškos kovos 5:6 nusileido anglui Andrew Gildingui (PDC-27). Tai buvo antra anglo pergalė prieš lietuvį per tris tarpusavio dvikovas.
Lietuvis šiame mače įspūdingai atsitiesė, kai panaikino 3 legų deficitą (4:4). Dešimtajame lege D. Labanauskas, neturėdamas kur trauktis, dar kartą atstatė pusiausvyrą (5:5). Vienuoliktajame lege pirmieji metimai priklausė A. Gildingui ir anglas tuo pasinaudojo, įtvirtindamas pergalę metimu į patį lentos centrą.
Lietuvis trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 90,84 taško, o anglas – po 98,78 tšk.
D. Labanauskas už žaidimą turnyre gavo 1250 svarų sterlingų (apie 1440 eurų). Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 175 tūkst. svarų sterlingų (apie 202 tūkst. eurų).
