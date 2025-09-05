Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Labanauskas po įtemptos kovos Prahoje krito prieš Gildingą – lemiamas buvo metimas į lentos centrą

2025-09-05 21:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 21:59

Prahoje (Čekija) prasidėjo PDC Europos smiginio turo turnyras – „Gambrinus Czech Darts Open“.

Darius Labanauskas | „Stop“ kadras

Prahoje (Čekija) prasidėjo PDC Europos smiginio turo turnyras – „Gambrinus Czech Darts Open".

0

Po kvalifikacijos į turnyrą patekęs Darius Labanauskas (PDC-99) pirmajame rate po dramatiškos kovos 5:6 nusileido anglui Andrew Gildingui (PDC-27). Tai buvo antra anglo pergalė prieš lietuvį per tris tarpusavio dvikovas.

Lietuvis šiame mače įspūdingai atsitiesė, kai panaikino 3 legų deficitą (4:4). Dešimtajame lege D. Labanauskas, neturėdamas kur trauktis, dar kartą atstatė pusiausvyrą (5:5). Vienuoliktajame lege pirmieji metimai priklausė A. Gildingui ir anglas tuo pasinaudojo, įtvirtindamas pergalę metimu į patį lentos centrą.

Lietuvis trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 90,84 taško, o anglas – po 98,78 tšk.

D. Labanauskas už žaidimą turnyre gavo 1250 svarų sterlingų (apie 1440 eurų). Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 175 tūkst. svarų sterlingų (apie 202 tūkst. eurų).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

