Įtempta Bukausko ir Craigo akistata UFC turnyre Paryžiuje: sportininkai susirėmė galvomis

Penktadienį abu kovotojai sėkmingai įveikė svėrimų procedūrą. Abu kovotojai svėrė po 92,99 kg – šiek tiek mažiau nei leistinas netitulinių pussunkio svorio kategorijos kovų limitas (93,44 kg).
P. Craigas, kaip įprasta, į sceną atėjo išsidažęs veidą, nusiplėšė marškinėlius ir tada stojo į įtemptą akistatą su M. Bukausku. Sportininkams netgi buvo leista susiremti galvomis, o P. Craigas nuo lietuvio akių neatitraukė net tada, kai kovotojams buvo liepta atsitraukti.
Vieną pagrindinės programos kovą teko išbraukti. Losene Keita 1,36 kg viršijo svorio limitą ir jo kova su svorį sėkmingai numetusiu Patricio „Pitbuliu“ Freire buvo atšaukta. Pastarasis „pasiuntė“ L. Keitą ir paragino UFC įtraukti jį į Rio de Žaneiro (Brazilija) turnyro programą.
„Aš savo darbą padariau, varžovas – ne. Vėlai gavau kvietimą dalyvauti šiame turnyre, bet pasiūlymą priėmiau, atskridau čia, susitvarkiau su aklimatizacija ir numečiau svorį. Mano varžovas buvo namuose, turėjo 3 papildomas valandas numesti svorį, bet nusprendė to nedaryti“, – nervinosi P. Freire.
I did my part, but my opponent didn’t do his. I was called on short notice, traveled, dealt with jet lag and made weight. My opponent was at home, had 3 more hours to try and chose not to. I really would like to fight on the UFC Rio card. I’ll face anyone who makes weight @ufcREKLAMAREKLAMA— Patricio Pitbull (@PatricioPitbull) September 5, 2025
Pagrindinę UFC turnyro Paryžiuje programą šeštadienį nuo 22 val. transliuos „Go3“ televizija. M. Bukauskas preliminariai į narvą turėtų žengti apie 23.30 val. Lietuvos laiku, bet laikas gali kiek pasikeisti priklausomai nuo to, kiek užtruks ankstesnės kovos.
