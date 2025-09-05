Reda Laurinavičiūtė pasaulio jaunių jėgos trikovės čempionate iškovojo 11-ą vietą

Merginų svorio kategorijos iki 84 kg klasikinėje jėgos trikovėje lietuvė su 395 kg užėmė 11-ą vietą. R. Laurinavičiūtė pritūpimuose su štanga buvo 9-a (152,5 kg), štangos spaudime – 9-a (77,5), o štangos atkėlime – 11-a (165).
Trikovėje triumfavo amerikietė Anne Tyler (460), aplenkusi australę Imogen Maiklem (445) ir britę Mateenah Ali (435).
Sportas.lt primena, kad 4 medalius šiame čempionate Lietuvai laimėjo Domas Vilkevičius. Jis jaunių vaikinų svorio kategorijos iki 83 kg varžybose su specialia apranga trikovėje pelnė bronzą, o atskirose rungtyse pelnė 3 mažuosius medalius: sidabrą štangos spaudime, o bronzą – pritūpimuose su štanga bei štangos atkėlime.
