  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Reda Laurinavičiūtė pasaulio jaunių jėgos trikovės čempionate iškovojo 11-ą vietą

2025-09-05 17:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 17:25

Kosta Rikoje baigėsi pasaulio jaunių ir jaunimo jėgos trikovės čempionatas. Paskutinė iš lietuvių varžybose startavo Reda Laurinavičiūtė.

Reda Laurinavičiūtė | „Stop“ kadras

Kosta Rikoje baigėsi pasaulio jaunių ir jaunimo jėgos trikovės čempionatas. Paskutinė iš lietuvių varžybose startavo Reda Laurinavičiūtė.

0

Merginų svorio kategorijos iki 84 kg klasikinėje jėgos trikovėje lietuvė su 395 kg užėmė 11-ą vietą. R. Laurinavičiūtė pritūpimuose su štanga buvo 9-a (152,5 kg), štangos spaudime – 9-a (77,5), o štangos atkėlime – 11-a (165).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trikovėje triumfavo amerikietė Anne Tyler (460), aplenkusi australę Imogen Maiklem (445) ir britę Mateenah Ali (435).

Sportas.lt primena, kad 4 medalius šiame čempionate Lietuvai laimėjo Domas Vilkevičius. Jis jaunių vaikinų svorio kategorijos iki 83 kg varžybose su specialia apranga trikovėje pelnė bronzą, o atskirose rungtyse pelnė 3 mažuosius medalius: sidabrą štangos spaudime, o bronzą – pritūpimuose su štanga bei štangos atkėlime.

