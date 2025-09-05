Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasiruošimas olimpinei atrankai: Ambrulevičius ir Reed Šefilde užima 2-ą vietą

2025-09-05 21:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 21:14

Šefilde (Didžioji Britanija) penktadienį prasidėjo „Bolero Cup 2025“ dailiojo čiuožimo varžybos.

Šefilde (Didžioji Britanija) penktadienį prasidėjo „Bolero Cup 2025“ dailiojo čiuožimo varžybos.

0

Pajėgiausia Lietuvos šokių ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed – ritminėje programoje išvengė didesnių klaidų ir pelnė 76,31 balo. To užteko 2-ai vietai tarp 10 porų. Iki 2023 m. pasiekto karjeros rekordo (81,19) Lietuvos duetui trūko beveik 5 balų.

S. Ambrulevičiaus ir A. Reed pasirodymas:

Mūsiškius ritminėje programoje aplenkė tik elitinė britų pora – Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (81,30). Britai yra šių metų pasaulio ir Europos čempionatų bronzos medalininkai.

Trečią vietą kol kas užima australai Holly Harris ir Jasonas Chanas (72,59).

Ritminės programos rezultatai:

Varžybų Šefilde prizininkai paaiškės šeštadienį po laisvosios programos.

Jau po 2 savaičių S. Ambrulevičius ir A. Reed dalyvaus labai svarbiose varžybose Kinijoje, kur sieks olimpinio kelialapio.

