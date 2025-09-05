Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Dominika Banevič Portugalijoje apgynė čempionės titulą

2025-09-05 16:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 16:48

Portugalijoje surengtas tarptautinis gatvės meno ir šokio festivalis „The World Battle Porto“, kur vyko ir breiko šokėjų kovos.

Dominika Banevič – Bgirl Nicka | Instagram.com nuotr

0

Antrus metus iš eilės šių varžybų čempione tapo Dominika Banevič – Bgirl Nicka. Lietuvė triumfavo „7 to Smoke Top Styles“ formato varžybose.

Lietuvos sportinių šokių federacijos teigimu, „7 to Smoke“ varžybų finale šoka aštuoni breikeriai. Vienas raundas paprastai trunka vieną minutę, o jo nugalėtojas gauna pirmąjį tašką, pasilieka aikštelėje ir laukia kito varžovo.

Šio formato varžybos paprastai baigiasi, jeigu vienas šokėjas įveikia visus septynis savo varžovus arba surenka daugiausiai taškų per varžyboms skirtą laiką.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

