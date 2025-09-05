Dominika Banevič Portugalijoje apgynė čempionės titulą

Antrus metus iš eilės šių varžybų čempione tapo Dominika Banevič – Bgirl Nicka. Lietuvė triumfavo „7 to Smoke Top Styles“ formato varžybose.
Lietuvos sportinių šokių federacijos teigimu, „7 to Smoke“ varžybų finale šoka aštuoni breikeriai. Vienas raundas paprastai trunka vieną minutę, o jo nugalėtojas gauna pirmąjį tašką, pasilieka aikštelėje ir laukia kito varžovo.
Šio formato varžybos paprastai baigiasi, jeigu vienas šokėjas įveikia visus septynis savo varžovus arba surenka daugiausiai taškų per varžyboms skirtą laiką.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!