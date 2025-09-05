„Warner Bros. Discovery“ pratęsė išskirtinę partnerystę su „World Snooker Tour“: transliuos pasaulio snukerio čempionatą visoje Europoje

Svarbiausius angliškojo biliardo renginius „Eurosport“ pradėjo transliuoti dar 2003 m., o atnaujinta penkerių metų partnerystė su „World Snooker Tour“ dar labiau įtvirtina snukerio sporto namų poziciją.
Žiūrovai galės stebėti daug įvairių „World Snooker Tour“ renginių, tarp jų – garsųjį „Triple Crown“ ciklą: Pasaulio čempionatą, „Masters“ ir Jungtinės Karalystės čempionatą. Taip pat bus transliuojami kiti prestižiniai turnyrai, tokie kaip Saudo Arabijos ir Šanchajaus „Masters“ bei Turo čempionatas – viskas tiesiogiai milijonams gerbėjų visoje Europoje.
Snukeris pritraukia milžinišką auditoriją visame žemyne – 2024–2025 metų sezone snukerį per „Eurosport“ žiūrėjo rekordiškai daug – daugiau nei 88 milijonai žiūrovų, o kiekvienoje rinkoje buvo parodyta 1500 valandų transliacijų.
„Džiaugiamės galėdami pratęsti ilgalaikę ir sėkmingą partnerystę su IMG ir „World Snooker Tour“. Turime galimybę ir toliau pasakoti istorijas apie geriausius žaidėjus, kurie gerina rekordus ir kuria įtampą prie biliardo stalo. Turėdami daugiau nei 20 metų patirties ir žinių apie snukerį, esame pasirengę suteikti plačią prieigą visiems šio sporto gerbėjams. Pasitelkdami mūsų išsamų kanalų ir platformų portfelį, maksimaliai padidinsime snukerio žiūrėjimo galimybes visoje Europoje ir prisidėsime prie šio sporto augimo tarptautiniu mastu“, – sako WBD sporto padalinio Europoje vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už sporto teisių įsigijimą ir sindikaciją, Trojanas Paillotas.
„World Snooker Tour“ komercijos vadovas Peteris Wrightas sako, jog „Eurosport“ įneša itin svarbų indėlį populiarinant šį sportą.
„Sutinkame daugybę gerbėjų, kurie sako, jog pirmą kartą snukerį atrado žiūrėdami „Eurosport“ kanalą. Be to, daugelis profesionalų iš tokių šalių kaip Belgija, Lenkija ar Vokietija būtent dėl to susidomėjo šiuo sportu. Skelbdami šį naują pratęsimą, švenčiame gerus santykius tarp snukerio, „Eurosport“ ir „HBO Max“. Didžiuojamės, kad snukeris išaugo iki tokio lygio, jog šiandien jis stovi greta didžiųjų sporto renginių – tokių kaip Olimpinės žaidynės, Didžiojo kirčio teniso turnyrai ar „Tour de France“ – kaip vienas svarbiausių sporto turinio segmentų „Eurosport“ ir „HBO Max“ platformose“, – pasakoja P. Wrightas.
Jis priduria: „Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su WBD komanda, kuri garsėja savo vizionierišku požiūriu, atveriančiu naują sporto transliacijų erą. Vertiname galimybes bendradarbiauti tiek sporto, tiek platesnio turinio srityse – ypač vertiname, kuomet Benas Affleckas ir Jonas Bernthalis reklamavo mūsų Pasaulio čempionatą. Nekantraujame tęsti savo ilgalaikę partnerystę su WBD ateinančius penkerius metus ir dar ilgiau.“
Pasitelkdama savo linijinius kanalus, srautinio turinio platformas, skaitmeninius įrankius ir socialinius tinklus, WBD sukūrė daug galimybių snukerio gerbėjams įsitraukti į kiekvieną svarbiausią sezono įvykį.
„Eurosport“ linijines transliacijas transliuoja daugiau nei 20 kalbų. Be to, WBD suteikia prieigą prie „World Snooker Tour“ turnyrų per savo patobulintą srautinio turinio platformą „HBO Max“, kuri ir toliau plečiasi į naujas rinkas. 2026 m. pradžioje planuojami „HBO Max“ startai Italijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Šių metų „World Snooker Tour“ apima 22 turnyrus, o 18 iš jų – reitinginiai. Juddas Trumpas šiuo metu užima pirmąją vietą pasaulio snukerio reitinge ir artėja prie įspūdingiausio sezono etapo, kupino svarbiausių kovų. Šį laikotarpį vainikuos keli prestižiniai turnyrai: Junginės Karalystės čempionatas, vyksiantis 2025 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 7 d., po jo sporto gerbėjų lauks „Masters“ turnyras, kuris bus surengtas 2026 m. sausio 11–18 d., o visą šį neeilinį sezoną užbaigs svarbiausias metų renginys – „World Snooker Tour“ čempionatas, vyksiantis 2026 m. balandžio 18 d. – gegužės 4 d.
„World Snooker Tour“ transliacijos Lietuvoje bus pasiekiamos „HBO Max“ transliacijų platformoje ir per išskirtinį partnerį „Go3“, „Eurosport“ kanalu bei „discovery+“ platformoje, prieinamoje per „Telia Play“.
