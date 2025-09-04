Triatlonininkei Unei Narkūnaitei – sidabras Europos čempionate

Sprinto distanciją lietuvė įveikė per 1 val. 20 min. 52 sek. ir finišavo 2-a moterų amžiaus grupėje nuo 25 iki 29 metų. U. Narkūnaitė 750 m nuplaukė per 11 min. 36 sek., 20 km dviračiu nuvažiavo per 46 min. 1 sek., o 5,15 km nubėgo per 20 min. 26 sek. Dar 3 min. 58 sek. lietuvė užtruko pereidama nuo vienos rungties prie kitos.
Nugalėtoja tapo austrė Ute Pirchan (1:20:26), o bronza tenkinosi britė Kayleigh Parker (1:22:11). Iš viso šioje amžiaus grupėje startavo 12 sportininkių.
Lietuvos triatlonininkai džiugino gerais pasirodymais ir kitose varžybose. Estijoje nugalėtoju 18-24 metų amžiaus grupėje tapo Tadas Lukauskis, įveikęs pusę „Geležinio žmogaus“ („Ironman“) triatlono distancijos per 4 val. 10 min. 10 sek. Tuo tarpu Tautvydas Grabauskas Austrijoje triumfavo dvigubo ultra triatlono varžybose (24:33:27 val.).
