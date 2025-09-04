Modestas Bukauskas prieš kovą su Paulu Craigu žada geriausią savo pasirodymą ir siekia vietos tarp UFC pussunkio svorio elito

M. Bukauskas pastaruoju metu yra įveikęs Marciną Prachinio, Raffaelį Cerqueirą ir Ioną Cutelabą, o nuo 2022 metų M. Bukauskas yra patyręs tik vieną pralaimėjimą, kai 2023 m. buvo nokautuotas Vitoro Petrino.
P. Craigas UFC debiutavo dar 2016 metais, tačiau iš paskutinių septynių kovų laimėjo tik vieną ir išgyvena sunkiausią savo karjeros etapą. Visgi jis savo sąskaitoje turi įspūdingų laimėjimų, tarp kurių ir 2018 metais pasiekta pergalė prieš dabartinį pussunkio svorio kategorijos čempioną Magomedą Ankalajevą.
Prieš būsimą kovą kalbėdamas UFC žiniasklaidos dienoje, M. Bukauskas negailėjo gražių žodžių savo varžovui.
„P. Craigas yra labai aukšto lygio varžovas, turintis platų įgūdžių rinkinį. Pussunkio svorio kategorijoje jis yra nugalėjęs didelius vardus. Jis buvo reitinguotas tiek pussunkio, tiek vidutinio svorio kategorijose. Galima tikrai sakyti, kad tai yra sunkiausias mano varžovas iki šiol, didžiausias vardas iki šiol. Esu labai dėl to užsidegęs. Šeštadienis jau čia pat. Tai tikrai yra susitikimas, kurio buvo laukta daugelį metų. Mes abu labai ilgą laiką buvome tarp geriausių pussunkio svorio kovotoju Didžiojoje Britanijoje. Jis jau seniai yra tarp dešimties geriausių. Tai mano galimybė išeiti į narvą, parodyti puikų pasirodymą, atskleisti savo įgūdžius ir įrodyti, kad aš taip pat esu vienas geriausių pussunkio svorio kategorijoje“, – sakė M. Bukauskas.
– Trys pergalės iš eilės – viena teisėjų sprendimu, viena – skausmingu veiksmu, viena – nokautu. Ko galime tikėtis šeštadienį?
– Galite tikėtis, kad išeisiu į narvą viskuo rizikuodamas. Išmokau labai daug, ypač iš pastarųjų trijų kovų. Pamokos po pergalių yra geriausias kelias. Treniruodamasis su Tomu Aspinallu pakilau į kitą lygį, įveikiau daug išbandymų, todėl tikrai galite tikėtis, kad būsiu geriausios formos. Galite tikėtis, kad pamatysite geriausią mano versiją. Žinau, kad tai skamba kaip klišė, bet esu geriausioje psichologinėje ir fizinėje formoje per visą savo karjerą. Šeštadienį pamatysite geriausią Baltijos gladiatoriaus versiją.
– Ką manai apie P. Craigo imtynes? Ar bijai jų?
– Jo imtynės, žinoma, yra labai geros. Tai jokia paslaptis – ten jis nori nukreipti kovą. Jis turi daug patirties, dalyvavo graplingo turnyruose ir mėgsta ten nukreipti veiksmą. Tačiau galiausiai turiu primesti savo planą, savo valią. Jei jis nori imtyniauti, jis turi ten nuvesti kovą. Kaip sakiau, treniravausi intensyviai, kad būčiau pasiruošęs viskam, ką jis gali mesti prieš mane. Jo imtynės labai geros, bet mano imtynės taip pat geros, o mano bendras įgūdžių rinkinys yra labai stiprus. Negaliu sulaukti, kada tai pademonstruosiu.
– Jei laimėsi šią kovą, tai bus ketvirta pergalė iš eilės. Ko norėtum iš UFC toliau?
– Šimtu procentų tai turi būti kova su TOP-15 varžovu. Noriu pareikšti pretenziją į vietą tarp geriausių pussunkio svorio kovotojų, todėl kita kova turi būti prieš vieną iš TOP-15.
– Ar turi numatęs vardą?
– Turiu kažką galvoje. Jeigu išeisiu į narvą ir padarysiu savo darbą, mesiu iššūkį. Turiu išeiti, pademonstruoti įspūdingą pasirodymą, padaryti tai, ką reikia, ir tada tikrai turiu planą mintyse.
– Vadinasi, prognozuoji nokautą?
– Šimtu procentų. Mes abu eisime labai agresyviai. Abu kovosime siekdami užbaigti ir aš tikrai sieksiu užbaigti kovą bei manau, kad man tai pavyks.
– Nuo tada, kai 2021 metų rugsėjį patyrei traumą kovoje su Khalilu Rountree, sugebėjai iškovoti penkias pergales ir tik vieną kartą patyrei pralaimėjai, nors turėjai beveik dvejų metų pertrauką. Ar jauti keršto jausmą? Ir jei laimėsi prieš P. Craigą, ar kova su K. Rountree galėtų būti kita?
– Nemanau, kad tai bus kita kova, nes Khalilas dabar yra gerokai aukščiau reitinguose, bet tai tikrai yra kova, kurios noriu. Labai noriu to revanšo. Jis labai stipriai patobulino savo žaidimą, iš esmės atgimė savo karjeroje, pradedant pergale prieš mane. Dabar jis yra pačiame diviziono viršuje. Tai tikrai yra kova, kurios noriu. Kaip sakiau, bandau lipti aukštyn, kad galėčiau užsitarnauti tą revanšą.
– Artėja revanšinė kova tarp Magomedo Ankalajevo ir Alexo Pereiros. Ką manai apie šią dvikovą?
– Asmeniškai tikiu, kad M. Ankalajevas vėl atliks darbą. A. Pereiras yra labai galingas, taip pat gerai pasiruošęs visose srityse, nes matėme, kad jo gynyba prieš pargriovimus pirmojoje kovoje buvo gera. Bet jaučiu, kad dabar yra M. Ankalajevo laikas. Jis pirmajame susitikime pasirodė fantastiškai ir manau, kad antrasis bus toks pats.
