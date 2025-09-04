Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Saudo Arabijoje susirinks 6 geriausi pasaulio tenisininkai – paruoštas rekordinis prizas

2025-09-04 22:08
2025-09-04 22:08

Arabai antrus metus iš eilės Rijade (Saudo Arabija) surengs parodomąjį teniso turnyrą – „Six Kings Slam“.

Turnyro plakatas | „X“ nuotr.

Arabai antrus metus iš eilės Rijade (Saudo Arabija) surengs parodomąjį teniso turnyrą – „Six Kings Slam“.

0

Arabų pasiūlymui neatsispyrė visi 6 tenisininkai, kurie tuo metu buvo aukščiausiose ATP reitingo pozicijose. Į Rijadą atvykti sutiko Jannikas Sinneris (ATP-1), Carlosas Alcarazas (ATP-2), Alexanderis Zverevas (ATP-3), Tayloras Fritzas (ATP-4), Jackas Draperis (ATP-5) ir Novakas Djokovičius (ATP-7).

Tenisininkai jau kurį laiką skundžiasi, kad turnyrų tvarkaraštis yra pernelyg įtemptas, bet arabų pasiūlymas buvo per geras, kad būtų galima jo atsisakyti. Arabai kiekvienam turnyro dalyviui pažadėjo po 1,5 mln. JAV dolerių prizą. Tuo tarpu turnyro nugalėtojas susižers net 6 mln. JAV dolerių. Tai – didžiausias prizas teniso istorijoje, pranokstantis net tą sumą, kuri išmokama „Didžiojo kirčio“ turnyrų nugalėtojams. Skirtumas tas, kad „Didžiojo kirčio“ turnyre reikia 2 savaites žaisti alinančius mačus, o Rijade dalis tenisininkų startuos nuo pusfinalio ir per porą mačų gali susižerti net 6 mln. JAV dolerių.

„Six King Slam“ turnyras vyks spalio 15-18 d. Šiemet laukiama dar didesnio susidomėjimo nei pernai, nes turnyrą transliuos „Netflix“.

Pernai finale J. Sinneris 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 įveikė C. Alcarazą.

