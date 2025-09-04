Ainius Sabaliauskas pirmą kartą karjeroje pasiekė ITF turnyro ketvirtfinalį

Pirmajame sete lietuvis didesnių problemų neturėjo: A. Sabaliauskas laimėjo net 3 varžovo padavimų serijas, o italas iššvaistė vienintelį susikurtą „break pointą“. Antrajame sete lietuvis nuo varžovo atitrūko po ketvirtojo geimo (3:1). Aštuntajame geime lietuvis buvo per tašką nuo pergalės, bet italas savo padavimu neutralizavo „match pointą“ (5:3). Devintajame geime įtampos kaustytas A. Sabaliauskas turėjo daug vargo (0:40), suteikė varžovui net 4 „break pointus“, bet nepalūžo ir galiausiai išplėšė pergalę.
Lietuvis pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 438 JAV dolerius bei pirmą kartą karjeroje pateko į profesionalų vienetų turnyro ketvirtfinalį. Dabar A. Sabaliausko lauks dar vienas italas Giorgio Tabacco (ATP-1091).
ITF serijos vyrų teniso turnyro Bolonijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
