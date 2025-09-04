Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas pirmą kartą karjeroje pasiekė ITF turnyro ketvirtfinalį

2025-09-04 21:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 21:30

Bolonijoje (Italija) vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį nuo kvalifikacijos startavęs 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1996) per 75 minutes 6:1, 6:3 pasiekė pergalę prieš italą Leonardo Angeloni (ATP-1667), kuris suklupo dar kvalifikacijoje, bet gavo „lucky loser“ statusą ir pratęsė turnyrą pagrindiniame etape.

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

0

Pirmajame sete lietuvis didesnių problemų neturėjo: A. Sabaliauskas laimėjo net 3 varžovo padavimų serijas, o italas iššvaistė vienintelį susikurtą „break pointą“. Antrajame sete lietuvis nuo varžovo atitrūko po ketvirtojo geimo (3:1). Aštuntajame geime lietuvis buvo per tašką nuo pergalės, bet italas savo padavimu neutralizavo „match pointą“ (5:3). Devintajame geime įtampos kaustytas A. Sabaliauskas turėjo daug vargo (0:40), suteikė varžovui net 4 „break pointus“, bet nepalūžo ir galiausiai išplėšė pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvis pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 438 JAV dolerius bei pirmą kartą karjeroje pateko į profesionalų vienetų turnyro ketvirtfinalį. Dabar A. Sabaliausko lauks dar vienas italas Giorgio Tabacco (ATP-1091).

ITF serijos vyrų teniso turnyro Bolonijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

