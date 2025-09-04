Dapkutė ir Wilson laimėjo prieš ukrainietes bei pateko į ITF dvejetų turnyro pusfinalį

Pirmajame sete I. Dapkutė su E. Wilson du kartus turėjo dviejų geimų pranašumą, bet ukrainietės abu sykius atsitiesė (3:1, 3:3, 5:3, 5:5). Vienuoliktajame geime lietuvė su porininke vėl laimėjo varžovių padavimų seriją (6:5), tačiau savo padavimų metu nepajėgė užbaigti seto. Pratęsime I. Dapkutė su E. Wilson ilgai vijosi varžoves (2:4, 3:5). Ukrainietės buvo atsidūrusios per tašką nuo laimėto seto, bet lietuvė su brite atsilaikė ir spurtu 3:0 užbaigė pratęsimą.
I. Dapkutė su E. Wilson antrajame sete anksti atitrūko nuo varžovių (3:0), septintajame geime neutralizavo „break pointą“, o aštuntajame laimėjo dar vieną ukrainiečių padavimų seriją ir įtvirtino pergalę.
Lietuvė su brite pelnė 294 JAV dolerius ir po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje jos bandys nugalėti graikę Marianną Argyrokastriti ir turkę Defnę Cirpanli.
Trečiadienį vienetų starte 32-ejų I. Dapkutė (WTA-816) po daugiau nei 2 valandų kovos 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš neutralią atletę Valeriją Artemevą. I. Dapkutė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
