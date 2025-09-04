Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė ir Wilson laimėjo prieš ukrainietes bei pateko į ITF dvejetų turnyro pusfinalį

2025-09-04 17:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 17:40

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Iveta Dapkutė su brite Emma Wilson per 1 valandą 26 minutes 7:6 (9:7), 6:2 įveikė ukrainietes – Dariją Diatlovą ir Kateryną Diatlovą.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Iveta Dapkutė su brite Emma Wilson per 1 valandą 26 minutes 7:6 (9:7), 6:2 įveikė ukrainietes – Dariją Diatlovą ir Kateryną Diatlovą.

REKLAMA
0

Pirmajame sete I. Dapkutė su E. Wilson du kartus turėjo dviejų geimų pranašumą, bet ukrainietės abu sykius atsitiesė (3:1, 3:3, 5:3, 5:5). Vienuoliktajame geime lietuvė su porininke vėl laimėjo varžovių padavimų seriją (6:5), tačiau savo padavimų metu nepajėgė užbaigti seto. Pratęsime I. Dapkutė su E. Wilson ilgai vijosi varžoves (2:4, 3:5). Ukrainietės buvo atsidūrusios per tašką nuo laimėto seto, bet lietuvė su brite atsilaikė ir spurtu 3:0 užbaigė pratęsimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Dapkutė su E. Wilson antrajame sete anksti atitrūko nuo varžovių (3:0), septintajame geime neutralizavo „break pointą“, o aštuntajame laimėjo dar vieną ukrainiečių padavimų seriją ir įtvirtino pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvė su brite pelnė 294 JAV dolerius ir po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje jos bandys nugalėti graikę Marianną Argyrokastriti ir turkę Defnę Cirpanli.

Trečiadienį vienetų starte 32-ejų I. Dapkutė (WTA-816) po daugiau nei 2 valandų kovos 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš neutralią atletę Valeriją Artemevą. I. Dapkutė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų