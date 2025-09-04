Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lietuvė su porininke „US Open“ jaunių turnyre žengė į ketvirtfinalį

2025-09-04 15:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 15:23

Niujorke (JAV) vykstančiame prestižiniame „US Open“ jaunių (iki 18 metų) teniso turnyre trečiadienį merginų dvejetų varžybų aštuntfinalyje Laima Vladson (ITF jaunių-16, WTA-991) ir belgė Jeline Vandromme per 76 minutes 6:1, 7:6 (9:7) nugalėjo amerikietes – Emery Combs ir Olivią De Los Reyes.

Laima Vladson ir Jeline Vandromme | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) vykstančiame prestižiniame „US Open" jaunių (iki 18 metų) teniso turnyre trečiadienį merginų dvejetų varžybų aštuntfinalyje Laima Vladson (ITF jaunių-16, WTA-991) ir belgė Jeline Vandromme per 76 minutes 6:1, 7:6 (9:7) nugalėjo amerikietes – Emery Combs ir Olivią De Los Reyes.

0

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis. Vėliau amerikietės „break pointų“ nebeturėjo, o lietuvė su porininke laimėjo dar 3 oponenčių padavimų serijas ir spurtavo net 5:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete L. Vladson ir J. Vandromme turėjo 5 „break pointus“, o amerikietės – 2, bet visos tos progos buvo iššvaistytos, todėl reikėjo žaisti pratęsimą. Lietuvė su belge pratęsime sugebėjo panaikinti deficitą (4:6, 7:6), atlaikė du „set pointus“, o pačios antru bandymu realizavo „match pointą“.

Ketvirtfinalyje L. Vladson ir J. Vandromme bandys nugalėti čekę Julie Paštikovą ir vokietę Julią Stusek.

Vienetų varžybų starte 17-metė L. Vladson per 72 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo 15-metei kinei Xinran Sun (ITF jaunių-40).

L. Vladson neseniai J300 kategorijos turnyre JAV nukeliavo iki pat vienetų finalo ir ITF reitinge pasiekė rekordines karjeros aukštumas.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas (įskaitant ir jaunių turnyrą) galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

