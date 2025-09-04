Lietuvė su porininke „US Open“ jaunių turnyre žengė į ketvirtfinalį

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis. Vėliau amerikietės „break pointų“ nebeturėjo, o lietuvė su porininke laimėjo dar 3 oponenčių padavimų serijas ir spurtavo net 5:0.
Antrajame sete L. Vladson ir J. Vandromme turėjo 5 „break pointus“, o amerikietės – 2, bet visos tos progos buvo iššvaistytos, todėl reikėjo žaisti pratęsimą. Lietuvė su belge pratęsime sugebėjo panaikinti deficitą (4:6, 7:6), atlaikė du „set pointus“, o pačios antru bandymu realizavo „match pointą“.
Ketvirtfinalyje L. Vladson ir J. Vandromme bandys nugalėti čekę Julie Paštikovą ir vokietę Julią Stusek.
Vienetų varžybų starte 17-metė L. Vladson per 72 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo 15-metei kinei Xinran Sun (ITF jaunių-40).
L. Vladson neseniai J300 kategorijos turnyre JAV nukeliavo iki pat vienetų finalo ir ITF reitinge pasiekė rekordines karjeros aukštumas.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas (įskaitant ir jaunių turnyrą) galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!