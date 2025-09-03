Sabaliauskas Italijoje parklupdė buvusį elitinį ATP žaidėją Vesely ir iškovojo įsimintiniausią karjeros pergalę

Mačo pradžioje lietuviui teko vytis čeką (1:3, 2:4). Pusiausvyrą A. Sabaliauskas atstatė po aštuntojo geimo (4:4), o dvyliktajame geime sulaukė dviejų čeko dvigubų klaidų ir laimėjo setą (7:5).
Antrajame sete J. Vesely toliau svarbiu metu darė dvigubas klaidas ir pralaimėjo savo padavimų seriją (2:0). Trečiajame ir penktajame geimuose čekas švaistė „break pointus“, o lietuvis vis artėjo prie pergalės (3:0, 4:1). Per likusią seto dalį A. Sabaliauskas užtikrinčiau žaidė savo padavimų metu ir netgi galėjo anksčiau įtvirtinti pergalę, jei aštuntajame geime būtų realizavęs „match pointą“ paduodant čekui.
Prieš tai, kai čeką ėmė kamuoti peties ir pakinklinės sausgyslės traumos, J. Vesely buvo elitinis žaidėjas. Čekas 2015 m. ATP vienetų reitinge rikiavosi net 35-as. J. Vesely yra laimėjęs 2 ATP 250 serijos vienetų turnyrus, o 2022 m. Jungtiniuose Arabų Emyratuose pasiekė ATP 500 turnyro finalą.
J. Vesely 2013 m. su Čekijos rinktine iškovojo Daviso taurę ir per karjerą spėjo nugalėti tokias žvaigždes kaip Novakas Djokovičius, Alexanderis Zverevas bei Dominicas Thiemas. J. Vesely gali pasigirti itin retu rodikliu – čekas nugalėjo N. Djokovičių abiejuose tarpusavio mačuose.
Teniso kortuose čekas yra uždirbęs daugiau nei 6 mln. JAV dolerių.
A. Sabaliauskas į pagrindinį etapą iškopė po kvalifikacijos. Ten lietuvis 6:2, 6:3 įveikė italą Gabriele Boslo (ATP-1288) bei 6:2, 6:3 pranoko vardinį kvietimą gavusį italą Flavio Bocci (ITF-1172).
Lietuvis pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius. Aštuntfinalyje A. Sabaliausko lauks italas Leonardo Angeloni (ATP-1667), kuris suklupo dar kvalifikacijoje, bet gavo antrą šansą.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Bolonijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių
