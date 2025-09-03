Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė ir Naima Karamoko pateko į ITF dvejetų turnyro pusfinalį Prancūzijoje

2025-09-03 21:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 21:45

Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje trečiadienį Justina Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko per 1 valandą 37 minutes 6:3, 7:6 (7:1) įveikė ukrainietę Veroniką Podrez bei italę Federicą Urgesi.

Justina Mikulskytė | „Stop“ kadras

0

Mačo pradžioje lietuvė su porininke laimėjo dvi varžovių padavimų serijas, o ukrainietė su itale iššvaistė net 6 „break pointus“ ir skirtumas tapo triuškinantis (4:0). Aštuntajame geime J. Mikulskytė su N. Karamoko nerealizavo „set pointo“ ir pralaimėjo savo padavimų seriją (5:3), bet tai jų neišmušė iš vėžių – jau kitame geime lietuvė su porininke varžovių padavimų metu užbaigė setą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete ilgą laiką iniciatyva priklausė varžovėms (2:5). Devintajame geime V. Podrez su F. Urgesi nerealizavo „set pointo“, o dešimtajame pralaimėjo savo padavimų seriją (5:5). J. Mikulskytė su N. Karamoko galiausiai išplėšė pratęsimą, kuriame žaidė beveik be klaidų ir žengė į pusfinalį.

Lietuvė su porininke pelnė 625 JAV dolerius bei po 20 WTA dvejetų reitingo taškų. Pusfinalyje jos bandys nugalėti italę Enolą Chiesą ir prancūzę Alicę Tubello.

Vienetuose 29-erių J. Mikulskytė (WTA-199) kiek anksčiau pateko į aštuntfinalį – ten jos lauks vardinį kvietimą gavusi 35-erių prancūzė Alize Lim (WTA-908), kuri dar 2014 m. WTA reitinge buvo 135-a.

ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

