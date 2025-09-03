Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė Heraklione nusileido po neutralia vėliava žaidžiančiai varžovei

2025-09-03 16:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 16:51

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte trečiadienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-816) po daugiau nei 2 valandų kovos 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš neutralią atletę Valeriją Artemevą.

Šiaulių teniso akademijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte trečiadienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-816) po daugiau nei 2 valandų kovos 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš neutralią atletę Valeriją Artemevą.

0

Lietuvė pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją (2:1), bet jau kitame geime išbarstė persvarą. Septintajame geime I. Dapkutė realizavo „break pointą“ (4:3), tačiau ir vėl per keletą minučių prarado persvarą (4:4). Devintajame geime lietuvė iššvaistė porą „break pointų“, o dešimtajame apmaudžiai pralaimėjo savo padavimų seriją.

Antrąjį setą I. Dapkutė pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, tačiau ne tik greitai išbarstė persvarą, bet ir pralaimėjo atkarpą net 0:5. Septintajame geime lietuvė, nebeturėdama kur trauktis, laimėjo varžovės padavimų seriją (2:5). Deja, įtemptame aštuntajame geime lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją ir iškrito iš vienetų varžybų.

I. Dapkutė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.

Lietuvė dar laukia starto dvejetų varžybose. I. Dapkutė su brite Emma Wilson be kovos pateko į ketvirtfinalį, kur žais prieš ukrainietes – Dariją Diatlovą ir Kateryną Diatlovą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

