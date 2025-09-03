Justina Mikulskytė sėkmingai pradėjo ITF serijos teniso turnyrą Prancūzijoje

Lietuvė pirmajame sete laimėjo dvi varžovės padavimų serijas, o M. Lollia iššvaistė du „break pointus“ ir rezultatas tapo triuškinantis (5:0). Dar vieną „break pointą“ prancūzė turėjo septintajame geime, bet ir jo nerealizavo.
Kur kas atkaklesnis buvo antrasis setas. Jo pradžioje lietuvė nerealizavo net 4 „break pointų“, o vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 1:3. Visgi, J. Mikulskytė labai greitai atsitiesė ir įspūdingu spurtu 5:0 užbaigė mačą. M. Lollia dar galėjo pristabdyti lietuvę, bet aštuntajame geime pralaimėjo „break pointą“.
J. Mikulskytė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 598 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvės lauks vardinį kvietimą gavusi 35-erių prancūzė Alize Lim (WTA-908), kuri dar 2014 m. WTA reitinge buvo 135-a.
Lietuvė dalyvaus ir dvejetų varžybose. J. Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko dėl aukšto reitingo pateko tiesiai į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti ukrainietę Veroniką Podrez bei italę Federicą Urgesi.
ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
