  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė sėkmingai pradėjo ITF serijos teniso turnyrą Prancūzijoje

2025-09-03 16:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 16:35

Prancūzijoje prasidėjusiame ITF serijos moterų teniso turnyre pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-199) startavo pergale 6:1, 6:3 prieš prancūzę Mathildę Lollią (WTA-429). Mačas truko 1 valandą 35 minutes.

Justina Mikulskytė | „Stop“ kadras



0

Lietuvė pirmajame sete laimėjo dvi varžovės padavimų serijas, o M. Lollia iššvaistė du „break pointus“ ir rezultatas tapo triuškinantis (5:0). Dar vieną „break pointą“ prancūzė turėjo septintajame geime, bet ir jo nerealizavo.

Kur kas atkaklesnis buvo antrasis setas. Jo pradžioje lietuvė nerealizavo net 4 „break pointų“, o vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 1:3. Visgi, J. Mikulskytė labai greitai atsitiesė ir įspūdingu spurtu 5:0 užbaigė mačą. M. Lollia dar galėjo pristabdyti lietuvę, bet aštuntajame geime pralaimėjo „break pointą“.

J. Mikulskytė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 598 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvės lauks vardinį kvietimą gavusi 35-erių prancūzė Alize Lim (WTA-908), kuri dar 2014 m. WTA reitinge buvo 135-a.

Lietuvė dalyvaus ir dvejetų varžybose. J. Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko dėl aukšto reitingo pateko tiesiai į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti ukrainietę Veroniką Podrez bei italę Federicą Urgesi.

ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

