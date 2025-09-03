Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Kurtinaitis pasigedo didesnio gynėjų indėlio: „Neatbėgate pasiimti kamuolio“

Rungtynių epizodas
2025-09-03 17:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 17:26

Lietuvos rinktinė šiandien užbaigs grupių etapą Europos čempionate. Rungtynes su Švedijos nacionaline komanda geriau pradėjo švedai, kurie išsiveržė į priekį pirmieji 2:8.

Lietuvos rinktinė šiandien užbaigs grupių etapą Europos čempionate. Rungtynes su Švedijos nacionaline komanda geriau pradėjo švedai, kurie išsiveržė į priekį pirmieji 2:8.

11

Iškritus pagrindiniam rinktinės įžaidėjui ir jos lyderiui Rokui Jokubaičiui ekipos vyr. treneris Rimas Kurtinaitis rungtynes pradėjo startiniame penkete Joną Valančiūną aplipdydamas metikais – Deividu Sirvydžiu, Margiriu Normantu, Gyčiu Radzevičiumi ir Roku Giedraičiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi jau pirmos minutinės pertraukėlės metu R. Kurtinaitis turėjo pastabų gynėjams: „Problema ne kombinacijoje, jūs neatbėgate pasiimti kamuolio“.

Žaidimas išsilygino tik antrojo ketvirčio gale, kai rinktinė priartėjo iki 33:39.

Pirmoje mačo dalyje Lietuva atliko 7 rezultatyvius perdavimus, kai tuo tarpu varžovai – 10. Rinktinė taip pat atliko 10 klaidų ir pirmoje mačo dalyje nepataikė nė vieno tolimo metimo.

Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija

Traumą patyrė ir Margiris Normantas

Kamuolio įžaidinėjimas dar didesnių bėdų kelia ir po pirmajame kėlinyje Margirio Normanto patirtos traumos. Gynėjas nikstelėjo čiurną ir į aikštę negrįžo iki pat ilgosios pertraukos.

Operatorių kameros prieš pat ją užfiksavo, kaip vilnietis šlubčiodamas traukia link rūbinės.

M. Normanto trauma:

Visą R. Kurtinaičio minutinę pertraukėlę žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

