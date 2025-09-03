Kurtinaitis pasigedo didesnio gynėjų indėlio: „Neatbėgate pasiimti kamuolio“

Iškritus pagrindiniam rinktinės įžaidėjui ir jos lyderiui Rokui Jokubaičiui ekipos vyr. treneris Rimas Kurtinaitis rungtynes pradėjo startiniame penkete Joną Valančiūną aplipdydamas metikais – Deividu Sirvydžiu, Margiriu Normantu, Gyčiu Radzevičiumi ir Roku Giedraičiu.
Visgi jau pirmos minutinės pertraukėlės metu R. Kurtinaitis turėjo pastabų gynėjams: „Problema ne kombinacijoje, jūs neatbėgate pasiimti kamuolio“.
Žaidimas išsilygino tik antrojo ketvirčio gale, kai rinktinė priartėjo iki 33:39.
Pirmoje mačo dalyje Lietuva atliko 7 rezultatyvius perdavimus, kai tuo tarpu varžovai – 10. Rinktinė taip pat atliko 10 klaidų ir pirmoje mačo dalyje nepataikė nė vieno tolimo metimo.
Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija
Traumą patyrė ir Margiris Normantas
Kamuolio įžaidinėjimas dar didesnių bėdų kelia ir po pirmajame kėlinyje Margirio Normanto patirtos traumos. Gynėjas nikstelėjo čiurną ir į aikštę negrįžo iki pat ilgosios pertraukos.
Operatorių kameros prieš pat ją užfiksavo, kaip vilnietis šlubčiodamas traukia link rūbinės.
M. Normanto trauma:
Visą R. Kurtinaičio minutinę pertraukėlę žiūrėkite straipsnio pradžioje.
